Las Campos abren su casa a la prensa y dejan ver la trastienda del programa

26/12/2017 a las 10:33 Actualizado 26/12/2017 a las 10:33

Cerca del madrileño municipio de Las Rozas, en una exclusiva urbanización, se encuentra la lujosa casa de María Teresa Campos, donde ella y sus hijas, Terelu y Carmen, esperan a la prensa para presentar la nueva temporada de «Las Campos». Como muchos de los acontecimientos de la vida de estos personajes televisivos, el encuentro formará parte de las seis nuevas entregas del docurreality de Telecinco, que empieza esta noche, a las 22.00, con el anticipo navideño «Tengo una pregunta para las Campos». Una doble pirueta televisiva del formato.

Óscar Cornejo, productor de La Fábrica de la Tele, que asegura que las Campos son «cultura pop», recibe a los periodistas a la entrada de la mansión. Pide cautela a la hora de grabar el interior –«es difícil que no se te vayan los ojos hacia las cosas que veréis»– advierte, pero no pone ningún límite a la hora de preguntar. Poco a poco, en el adornado salón donde María –asistenta de la familia y estrella del docurreality en los primeros episodios– ha preparado un café con dulces, aparecen la protagonistas: Carmen, Terelu y, finalmente, María Teresa. «Os quiero a todos, gracias. Hemos hecho esto por la expectación y seguimiento que generamos, qué menos que recibiros aquí», anuncia la matriarca. «Si haces algo y no hablan de ti...», añade, antes de subrayar que ella siempre se ha sentido más «comunicadora que presentadora».

«A la gente le despierta curiosidad, quiere saber cosas de tu vida. Lo novedoso es ver la trastienda de las Campos», explica Terelu sobre las claves del éxito del formato. «Despierta morbo», zanja su hermana Carmen. Parte de toda esa vida está retratada en las fotos familiares y premios que llenan las estanterías y ojean con curiosidad los visitantes. «Yo me di cuenta cuando estaba en el hospital y la gente se ponía allí abajo esperando. Luego salí por la puerta principal, qué menos que devolverle eso», cuenta María Teresa, completamente recuperada de la isquemia cerebral que sufrió el pasado mes de mayo. «Parece que no ha pasado nada, pero pasó. Así que yo llevaba una carpeta con mi historial por si acaso», apunta, buscando la complicidad de caras conocidas como la de Jesús Mariñas, antiguo compañero de programas.

Enfrentarse a una de las temporadas más internacionales de Las Campos, y compartirla con sus hijas, era una prueba más de que María Teresa estaba completamente recuperada, cuentan. Las tres han compartido risas y discusiones en Nueva York, Miami, Tokio y Dubai, entre otros destinos. «¿Qué familia no discute, qué hermanas no se pelean?», reivindican. «Yo le decía a Terelu: ya está bien con los perritos, que te vas a ir de Nueva York ladrando», bromea Carmen.

La colaboradora de Sálvame imitó a Marilyn en la escena de la falda y el respiradero del metro, Carmen Borrego imitó a Carrie en «Sexo en Nueva York» y María Teresa se disfrazó de Audrey Hepburn a lo «Desayuno con diamantes». «El montaje es fantástico», concluyen, aunque ellas no ven el programa hasta que se emite. «Nos llevamos la misma sorpresa que vosotros», revela Terelu. «Aunque yo a veces, cuando veo lo que grabo, me quiero dar en la boca mil veces», bromea. «He dejado de darle importancia. Prefiero más exposición y más verdad».

Ajenas a las críticas

Acostumbradas a los platós y la prensa rosa, las Campos no tienen miedo al qué dirán. «La crítica es importantísima, cuando tiene una base sólida te hace tomar nota y mejorar. En esa diferencia de criterio hay reconocimiento», afirma Terelu. «Lo único que te retira es que no te vean», subraya la matriarca. «No hace falta ir a Nueva York para que te digan de todo. Eso lo vivo también en mi vida personal, con mi pareja. Hagas lo que hagas en el momento en el que eres conocido y con el tipo de televisión que hacemos…», reflexiona María Teresa, que cree que habría que poner límites a la «libertad de la gente de insultar».

«Mucha gente me dice que por qué teniendo todo lo que tengo ya, y con la última Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo, hago estas cosas. Es lo contrario, precisamente por eso me puedo divertir haciendo otras cosas. No quiero decir que no ansíe tener un programa en plató. Espero recuperarlo pronto, había cosas pensadas, pero las dos cosas no podía hacerlas», desvela María Teresa. «Yo quiero mi plató, donde puedo llevar hasta tacones», bromea. Antes de brindar por la Navidad frente a la chimenea y hacerse un selfie «a lo Ellen Degeneres» con los periodistas –alguno se escapó al baño a curiosear–, la mayor de las Campos se atreve incluso a opinar sobre el conflicto catalán: «El independentismo resta. Lo que ha pasado es muy grave, que ha separado a unos de otros», concluye.