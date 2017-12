Las Campos en Nueva York: Â«Prepara el talonario que no pienso pararÂ»

27/12/2017 a las 23:53 Actualizado 27/12/2017 a las 23:53

La familia Campos vuelve a copar horario televisivo, esta vez con un nuevo programa en Telecinco que sigue a la madre junto a sus dos hijas correteando por Nueva York. Las tres mujeronas recorren los rincones más exclusivos de la ciudad discutiendo entre ellas, hablando, recordando juntas y peleándose como niñas en algunas ocasiones.

«Las Campos» empezó con las tres Campos en el salón de su casa. Sentada en una butaca, la matriarca, y las dos hijas de pie franqueándola. María Teresa Campos, en tono solemne y de gran discurso, repasó el año que ahora termina en todos sus campos. Nada le quedó en el tintero a la Campos, tampoco la situación que está atravesando Cataluña. Además, aprovechó para desearle unas felices fiestas y un próspero 2018 a todos los espectadores antes de poner rumbo al aeropuerto.

En Barajas empezaron los problemas con la facturación, los billetes y el equipaje. Tras diversos retrasos y malentendidos la familia Campos se subió al avión de milagro en el último minuto y ya con ganas de llegar a Nueva York. «Último aviso a la pasajera María Teresa Campos para su vuelo con rumbo a Nueva York», se escuchó desde los altavoces del aeropuerto.

Una vez en el avión siguieron los líos y los problemas, pues con algo había que llenar las casi dos horas de programa. Primero, Terelu y Carmen Borrego discutieron como niñas pequeñas por quién de ellas iba a sentarse en la ventanilla. Ya sentadas cada una en su sitio, Carmen confesó el terrible miedo que siente cuando tiene que montarse a un avión: «Me empiezo a medicar tres días antes. Ahora estoy un poco dopada». Todavía no habían despegado cuando ya estaba diciendo que «si pudiese me bajaría ahora mismo y me iría a fumar un pitillo».

No obstante, los nervios parecieron calmarse poco a poco con la perspectiva de lo que les aguardaba en Nueva York. «Vete preparando el talonario que no voy a parar», le advirtió una de las hijas a la matriarca. En cuanto pisaron suelo estadounidense, las Campos comenzaron una ruta del lujo y el derroche que las llevó a recorrer las tiendas más caras de Nueva York. Un personal shopper acompañó durante un rato a las Campos, guiándolas a algunas de las tiendas más exclusivas de la Quinta Avenida.

Antelas cámaras, Terelu y Carmen iban irando bolsos, vestidos, zapatos y joyas que luego cargaban puntualmente a la cuenta de su madre. Visitaron, entre otras, la mítica joyería Tiffany que aparece en la películas «Desayuno con diamantes». Poco más hizo la familia Campos por Nueva York, que recuperó fuerzas comiendo unos perritos calientes antes de volver a España.