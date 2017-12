Chenoa se besa con dos concursantes de«Tu cara me suena»

01/12/2017 a las 23:44 Actualizado 01/12/2017 a las 23:53

Tu cara me suena alcanza ya la décima gala de la temporada en perfecto estado de forma, plenamente capaz de plantar cara La Voz, su enemigo a batir en la parrilla de la noche del viernes. Si el programa de Telecinco tiene a gala una mayor calidad en sus actuaciones, el espacio de Manel Fuentes presume de ser garantía de risas y diversión. La pugna ha sido tenaz, saliendo vencedora por

lo general La Voz, aunque por pocas décimas en la cuota de share.

Al margen de las actuaciones musicales de los concursantes, también los miembros del jurado contribuyen a darle gracia al programa. En la gala de este viernes, Ángel Llácer apareció disfrazado de Chenoa, vestido exactamente igual que ella y con un maquillaje que lo hacía idéntico a la triunfita. A lo largo del programa, imitó repetidamente el tono de voz y la forma de hablar de Chenoa a la hora de emitir sus veredictos sobre las actuaciones.

En el programa de este viernes, Diana Navarro fue encargada de abrir la gala metida en la piel de Beyonce. Enfundada en un vestido de brillantes, dejó bien alto el listón con el primer show de la noche cantando «Halo», la conocida canción de la artista estadounidense.

A David Amor le fue confiada una vez más la actuación más ridícula, siendo esta vez Banda Blanca. Vestido de tal modo que parecía Mario Bros, demostró de nuevo su falta de ritmo y talento musical, que contrasta con su desperpajo y humor sobre el escenario. El actor gallego, que lleva semanas intentando conseguir una cita con Chenoa, consiguió un beso suyo esta semana, aunque no de la original, si no de su copia.

La Chenoa original también tuvo tiempo para besos en la gala del viernes. Fran Dieli, uno de los favoritos para ganar el concurso, interpretó el mítico «Take on me», de A-HA, que se ganó una muy buena crítica por parte de Chenoa. Dieli, agradecido por las palabras de la artista, quiso devolverle el favor de una forma que ella no se esperaba: con un beso en los labios.