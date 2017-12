Chenoa explota en «Tu cara me suena»

16/12/2017 a las 01:38 Actualizado 16/12/2017 a las 01:55

En el programa de este viernes de Tu cara me suena, undécima gala del popular y simpático talent show de Antena 3, Fran Dieli fue el encargado de abrir la gala convertido en Ricky Martin. Envuelto en una reñida batalla en el ránking del share contra su competidor directo en Telecinco, La Voz, una nueva velada de programa llegó marcada por la imitación a Lolita en el jurado y la visita de la eurovisiva Barei.

Una entrega más, la noche estuvo repleta de actuaciones de primer nivel. Àngel Llàcer, Chenoa, Lolita y Carlos Latre, los cuatro jurados del formato, no lo tuvieron nada fácil para seleccionar al vencedor, tal como ocurrió la pasada gala con Miquel Fernández interpretando a David Bowie.

El «Vente pa acá» de Ricky Martin abrió la gala sin gustar demasiado a los miembros del jurado, excepto a Llacer, que decidió ponerle un 12, aunque no por la brillantez de su actuación: «Te pongo un 12 por tu carrera y por tu evolución personal, hoy te he visto con mucha energía». Siguió Pepa Aniorte haciendo de Lolita, que es una de las artistas que compone el jurado y que acogió con buenas palabras la imitación. No es de extrañar, pues Pepa cantó junto a Secun de la Rosa, haciendo de Serrat, la mítica canción «Mediterráneo». La cantante aseguró estar «orgullosa y encantada de haber sido imitada en Tu cara me suena»

Al margen de las actuaciones musicales, el jurado es una de las grandes atracciones del talent de Antena 3 para la noche de los viernes. Este viernes, como ya sucedió en anteriores episodios, Chenoa pareció ver colmada su paciencia con la actitud de sus compañeros. Llácer, con su carácter hiperactivo y nervioso, sacó de sus casillas a la triunfita con sus continuas vaciladas y comentarios fuera de lugar.

Ya al final de la gala, Chenoa explotó cuando su compañero le empezó a colocar estrellas de purpurina en la cabeza. «Estoy un poco harta, me estoy empezando a mosquear. No molo nada, me estoy enfadando y cuando me enfado digo tacos. Me estás llenando de purpurina y no me lo voy a poder quitar» dijo la artista con cara de pocos amigos. A la vista de cómo se estaba tomando Chenoa la broma, el resto de miembros del jurado se levantaron para quitarle los polvos del pelo y la cosa, aparentemente se tranquilizó, aunque la tensión se mantuvo unos minutos más.