El emotivo homenaje a Leonard Cohen en «Tu cara me suena»

25/11/2017 a las 02:07 Actualizado 25/11/2017 a las 02:07

Otra semana más, la gala del viernes de Tu cara me suena nos muestra la faceta más desconocida de personas famosas de nuestro país. Aunque el talento musical no está igual repartido entre todos, siempre hay actuaciones deslumbrantes y puestas en escena realmente increíbles.

También hubo sitio para momentos emocionantes en la gala, especialmente a la hora del homenaje al cantautor canadiense Leonard Cohen, del que se cumple ahora el primer aniversario de su muerte. Raúl Pérez interpretó, con la misma elegancia que caracterizaba al artista, su «Dance me to the end of love». El jurado apreció el esfuerzo de Pérez y, como dijo Latre «ha sido una grandísima interpretación de grandísima dificultad. Has clavado los graves, que es lo más complicado de esta canción». Llácer coincidió con el diagnóstico de su compañero y alabó la manera en la que Pérez había clavado los graves.

Diana Navarro, otra de las favoritas en las quinielas, protagonizó una de las mejores actuaciones de la gala. Vestida completamente de blanco, ha sorprendido a todos con su versión del «Sueño imposible» de Paloma San Basilio. La opinión del jurado fue unánime con tan brillante show. Chenoa le dijo a Navarro que era «un gozo tenerte aquí, enhorabuena. Estabas tan clavada, con tanta actitud de superación...» Latre la tachó de «brillante actuación y brillantísima imitación. Has estado casi perfecta, tienes mi 12».

Completando el podio estuvo este viernes, de nuevo, Fran Dieli metiéndose en la piel de Maroon 5 y poniéndole voz a «Animals». Perfectamente caracterizado, Dieli logró poner en pie con su ritmo al público y al jurado. «Qué bueno eres, eres uno de mis favoritos», se rindió a sus pies Chenoa. Su maestría quedó reflejada en la puntuación recibida: 12, 12, 11 y 10.