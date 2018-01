Carlos Sobera: «La gente se mueve por el amor; si no, no sería entendible que las discotecas se llenasen»

18/01/2018 a las 01:38 Actualizado 18/01/2018 a las 01:38

Tras su éxito con «First Dates», Carlos Sobera (Baracaldo, 1960) regresa a la primera línea de Mediaset para ponerse al frente de «Volverte a ver», el emotainment que Telecinco estrena esta noche (23.30), que aunará emoción y entretenimiento y que seguirá la hoja de ruta de formatos tan exitosos en el pasado como «Hay una cosa que te quiero decir», emitido también en la cadena de Mediaset, o «Hay una carta para ti», que se pudo ver en Antena 3 entre 2002 y 2004.

El programa ofrecerá «evocadores recuerdos, reencuentros, declaraciones de amor, segundas oportunidades, arrepentimientos y sorpresas a cargo de personajes famosos», señala Telecinco. «El amor es el motor de todo. Así lo confirman ‘First Dates’ o portales de citas online como Meetic. Por ‘First Dates’ han pasado casi 6.000 personas y casi todas buscando a su compañero de viaje», explica Sobera. «La gente se mueve por el amor, de otra manera no sería entendible que las discotecas se llenasen», agrega.

Para el conductor, «era necesario» recuperar este tipo de programas. «Después de comedias tan grandes como las de Billy Wilder o Woody Allen, ¿habría que dejar de hacer ese tipo de películas?», se pregunta, al tiempo que enfatiza que lo mejor de «Volverte a ver» es «que es un género en sí mismo». «Aunque el formato sea igual (que el de otros programas anteriores), siempre hay historias y protagonistas nuevos. Si has conocido una vez el amor y un día te separas, ¿por qué no vas a volver a casarte? “¡Life goes on!”, (“¡La vida sigue!”), como dijo Robert de Niro en “Los Intocables”», expresa.

«Volverte a ver» tendrá «un tono muy íntimo, muy cercano y muy diferente» al de otros espacios, como cuenta un Sobera que se declara novicio en este tipo de formatos. «Nunca había hecho un programa así, pero como me gusta tanto hablar con la gente, todo fluirá con bastante naturalidad», subraya. El programa contará con «buscadores», los emisores del mensaje, y «buscados», sus receptores, a los que les llegará el mismo a través de los «emisarios» especiales del programa.

Sobera habla con sencillez de su éxito al frente de la treintena de shows de los que ha estado. «La gente no quiere personajes presentando, sino tipos auténticos. Yo me intereso por las personas, soy empático, comprensivo, transparente... y busco la sorpresa», aclara. «Me sorprendo igual que los espectadores cuando veo las cosas que veo. Tú conoces la historia, pero no sabes cómo va a reaccionar una persona ante una determinada situación».

El presentador no esconde ciertas manías que le han perseguido a lo largo de su carrera. Por ejemplo, como le sucedía en «¿Quién quiere ser millonario?», el programa que le encumbró, no le gusta ver a los participantes de sus espacios «antes de que entren en plató». ¿El motivo? «Que así todo es más limpio y más honesto», explica.

Junto a él, en el programa, que contará con «entre siete y ocho» historias cada noche, estarán cinco rostros reconocibles para los espectadores y que serán los «emisarios» que encontrarán a los «buscados». Se trata de Gloria Camila (hija de Rocío Jurado y Ortega Cano), el ex concursante de Operación Triunfo 2005 Guillermo Martín, Sofía Cristo («Sálvame»), Abraham García («Gandía Shore» y «Supervivientes») y Manu Lombardo («Mujeres y hombres y viceversa»), a los que acompañarán, en ocasiones, otros personajes famosos. En esta entrega inaugural, por ejemplo, se podrá ver a la actriz y modelo Paula Echevarría darle una sorpresa muy especial a una adolescente enferma que la admira. «Paula se emocionó muchísimo. Lloró y se implicó a tope», afirma Sobera.

A pesar de su horario de emisión de hoy, se espera que Telecinco ubique «Volverte a ver» en su prime-time. Esta noche, se retrasa por la emisión del derbi madrileño de la Copa del Rey de fútbol entre Leganés y Real Madrid que emite la cadena de Mediaset, de cuya audiencia también podría captar adeptos el espacio. «No sé si la gente que verá el partido se quedará a ver “Volverte a ver”, pero tener de telonero a un partido de fútbol siempre está bien», asevera el presentador, que reconoce que su familia no le ve apenas en televisión. «¡Y a veces es casi mejor!», cuenta entre risas.

Su carácter tan extrovertido y dicharachero esconde un lado desconocido. «Soy muy pudoroso. Nunca me atrevería a ir a un concurso de preguntas». Acaba de firmar un contrato de larga duración con Mediaset, donde regresó en 2016 tras haberse marchado doce años antes. «Estoy encantado de haber vuelto a mi casa. Aquí estuve cinco años y (la firma) es la culminación de un proceso de confianza y querencia mutua», confiesa Sobera, que seguirá presentando «First Dates» y al que todavía le quedan unos cuantos retos por cumplir en la televisión. «Algún día me gustaría poder volver a hacer ficción, presentar un late night y también un magazine por la mañana. Soy muy curioso y necesito hacer cosas diversas», sentencia.