La confesión más íntima de Pablo López

09/03/2018 a las 19:05 Actualizado 09/03/2018 a las 19:05

Una casa en la localidad segoviana de Peñarrubias de Pirón es el escenario elegido por Pablo López para su entrevista más íntima y reveladora hasta la fecha y es en la edición de «Mi casa es la tuya» (Telecinco, 22.00) de este viernes.

El artista, acompañado en algunos momentos de la charla por las dos personas más importantes de su vida –su madre Lola y su hermano Luis–, habla de su complicada infancia y su temprana pasión por la música e, incluso, se sincera sobre su situación sentimental. Durante la charla, recuerda también a su padre, fallecido hace dos años, que estuvo ausente durante largas temporadas de su vida. «Algunas veces ha estado y otras no, pero nunca he sabido exactamente por qué», cuenta.

Pablo López desvela que fue su madre la que le empujó a presentarse a «Operación Triunfo» y explica cómo vivió diversos reveses, desplantes y faltas de confianza hasta que logró alcanzar el éxito a fuerza de trabajo y tesón. «"Mira. Ha estado en 'Operación Triunfo' y no se ha comido nada". Yo he escuchado esa frase mil veces y me he hecho el sordo», confiesa. El cantante narra otros momentos de su vida fuera de la música como el trabajo que ejerció en Londres como cortador de limones en una discoteca o la aventura empresarial que emprendió junto a su hermano Luis como gerentes de un bar. «Me como mucho la cabeza y el me quita todo los nudos que tengo», asegura.

Antonio, David y Bertín, acompañados por Pablo al piano -MEDIASET ESPAÑA

Antonio Orozco, que ejerció como asesor de Pablo López en la última edición de «La Voz», y David Bustamante, amigo íntimo del artista, se unen a la hora del almuerzo, un momento distendido en el que se descubren aspectos desconocidos y anécdotas que los tres artistas han vivido juntos, tanto dentro como fuera de los escenarios. Al final de la velada, Antonio, David y Bertín, acompañados por Pablo al piano, interpretan distintas canciones, tanto de sus propias discografías como de la de otros conocidos artistas.