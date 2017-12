Cepeda se harta y carga contra el jurado de Â«OTÂ»: Â«Hay gestos que hundenÂ»

20/12/2017 a las 12:08 Actualizado 20/12/2017 a las 12:08

La octava gala de «Operación Triunfo» terminó con Luis Cepeda eliminando a Raoul ante la sorpresa generalizada del jurado, que no pareció entender que un 54% de los votos de la audiencia estuvieran destinados a salvar al concursante gallego.

De hecho, así se lo hicieron saber en la valoración posterior de su actuación, en la que el jurado, personificado en el publicista Joe Pérez-Orive, cargó contra el aspirante de Ourense: «Respeto absolutamente la opinión de la mayoría. No la comparto, ni mucho menos. No sé si tras tantas nominaciones te estamos convirtiendo en víctima, verdugo, héroe... ni si nominándote te hacemos un favor o una faena. Entiendo que hay gente aquí que te ha votado, pero creo que tu voz no estaba preparada», señaló Pérez-Orive al respecto de la actuación de Cepeda, al que tras la gala las redes bautizaron como «el Benzema de "OT"».

El jurado, así las cosas, le volvió a proponer, una semana más, para abandonar la Academia. Esta vez, junto con Roi, Alfred y Agoney. El último fue salvado por los profesores y a Alfred le libraron de la quema sus compañeros, por lo que Cepeda deberá medirse a Roi, también gallego y uno de sus mejores amigos en el concurso, para continuar una semana más en el programa.

Un problema de «actitud»

Aunque en la tradicional valoración conjunta que concursantes y profesores hacen de la gala el día posterior a la celebración de la misma, Cepeda fue crítico con el jurado, que no tuvo piedad con él. Por un lado, reconoció que su actuación fue «la peor de la gala, evidentemente», pero condenó las formas en las que el jurado valoró su actuación. «Con todo el respeto que les tengo, no estoy de acuerdo con la actitud que han tenido conmigo. Por supuesto que no. Creo que nadie lo estaría», señaló ante la atenta mirada de Noemí Galera, Manu Guix y el resto de concursantes, como se pudo ver a través de «OT Directo», el canal 24 horas del programa.

«Me parece que un jurado tiene que ser imparcial. Seguramente se lo acabe diciendo a ellos», comentó el participante. Galera trató de quitarle hierro al asunto. «Yo lo entiendo. Ellos están valorando unas actuaciones: la tuya y la de Raoul. Estaban haciendo una valoración personal», señaló la directora de la Academia. «Pero no es eso. Hay gestos que a mí o a cualquier persona pueden hundirle», respondió Cepeda.

Galera continuó tratando de hacerle entender el punto de vista del jurado, formado por la cantante Mónica Naranjo, el productor musical Manuel Martos y el propio Pérez-Orive. «Tu caso se ha repetido en varias ediciones de "Operación Triunfo": alguien que está nominado durante varias semanas y al que el público sistemáticamente salva. Eso implica que se va gente que, a lo mejor, al jurado le gustaría que se quedara. Y tú eres consciente», agregó. «Totalmente consciente. Llevo cuatro galas siendo consciente», espetó Cepeda.

«Cuando se fue Raoul, ¿visteis la mesa del jurado? Porque yo sí la vi. Y a mí eso, como persona, me hunde», recalcó el ourensano, que vio en el jurado «gestos de frustración» por su continuidad en el concurso. En este sentido, rubricó: «Vamos, es a otra persona y ahora mismo está en la mierda».