El tirito de María Teresa Campos a Ana Rosa Quintana

26/11/2017 a las 21:28 Actualizado 26/11/2017 a las 22:54

¿A quién no le han fallado las piernas, el pulso o la voz? Dicen que todo acaba pasando, pero no es verdad como el terror a perder lo que uno ama o al verse vulnerable. El héroe es solo aquel que ha estado dispuesto a librar la batalla que todo el mundo dio por perdida. El miedo es una sensación que todos hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas: miedo a la soledad, a perderlo todo, a la enfermedad, a la muerte… Un sentimiento que paraliza y condiciona, pero que a la vez es el paso previo a la valentía. Los primeros invitados de «Chester» son dos personas que han conocido este sentimiento en algún momento de sus vidas, desde la angustia que se genera en situaciones adversas hasta el terror que desencadena un secuestro: los periodistas María Teresa Campos y Antonio Pampliega desnudarán su alma en «Chester» para hablar de esos miedos junto a Risto Mejide.

«Cuando a uno le pasan cosas como la que me ha pasado a mí, te pasa por acumulación de temas. O como yo digo, de puñaladitas que te van metiendo». Así resume María Teresa Campos este año de complicaciones que ha vivido tras sufrir un ictus. La presentadora repasará junto a Risto los episodios más destacados de su trayectoria profesional y sentimental y hablará de los miedos que han marcado su vida. «Soy demasiado sensible para determinadas cosas y ahora cada día que me levanto me digo que no me pueden afectar tanto cosas que no tienen tanta importancia en la vida».

Repasando su carrera y tras calificar su cambia a Antena 3 como «una experiencia muy negativa en mi vida», terminó hablando de su supuesta rivalidad con Ana Rosa Quintana. Tras su cambio de cadena, llegaron los duelos entre las dos reinas de las mañanas, un duelo del que María Teresa Campos no salió vencedora y por el cual decidió volver «a su casa, a Mediaset». «A mí me hubiera gustado que en esos momentos terribles, que había un confidencial que me insultaba sistemáticamente, que, mientras hablaban de otra cosa, me hubiese dicho: “Teresa, que te quiero, que estoy contigo”. En esos momentos difíciles, el compañero como tiene que ser trata de echarte un capote», dice la presentadora, que asegura no haber dejado que nadie se metiera con un compañero en su programa. Fue entonces cuando llegó el «recadito para Ana (Rosa Quintana)»: «Yo te puedo querer mucho, pero también te puedo decir que tú firmaste el contrato antes de que yo me fuera».

En «Chester», María Teresa también ha contado cómo se ha enfrentado a sus miedos como madre en un momento tan doloroso para sus hijas como fue la trágica muerte de su padre. «Nunca he hablado, por respeto a otras personas, y no creo que hablaré». Asegura que sus hijas «algo saben», pero que esa actitud «fue una constante desde que me casé». «Hay una persona en la familia, que siempre me ha querido mucho, y que sé que no le gusta que se hable de ese tema. Por respeto a él, me he callado. Pienso más en enfermedad que en otra cosa, ¿eh?», cuenta. María Teresa Campos intentaba dar normalidad al asunto, pero sus hijas tenían otra actitud. «Terelu estuvo muy enfadada durante muchos años. Y Carmen siempre tenía una pregunta constante que era ¿Por qué?».

Apenas unos días después, María Teresa Campos entró en un programa de televisión, a «Supervivientes», por teléfono para apoyar su actual pareja, Edmundo Arrocet. «Han pasado muchas cosas. He preferido decírtelas cuando vuelvas. Estoy feliz de que vivas tu sueño. Nada ha mermado lo que siento por ti», le decía la presentadora. Edmundo no sospechó nada. «Edmundo es un personaje singular. Y, sobre todo, muy, muy sensible. Pero luego está, como su propio nombre indica, en su mundo. Le llamé para que se quedara tranquilo porque él sabía que no estaba de acuerdo», cuenta. La fase de «no te pienso ver» de María Teresa Campos duró poco: «Empecé a verle a los pocos días».

Antonio Pampliega junto a Risto Mejide -MEDIASET

Cautiverio en manos de Al Qaeda

El segundo invitado de la velada, el fotoperiodista Antonio Pampliega, ha vivido situaciones capaces de aterrorizar al más valiente. Y, sin embargo, él las ha superado con estoicismo y fuerza de voluntad. Tras padecer 299 días de cautiverio en manos de Al Qaeda, su historia es completamente sobrecogedora. “Es como los secuestros que has visto por televisión. Malos tratos. Vejaciones y lo que conlleva estar en manos de gente que considera que eres un espía. (…) Son todos los días igual. Da igual que sea martes, sábado; octubre, diciembre. Todo igual. Cuando estás solo, te lo tienes que comer tú. Y es muy jodido. Muy, muy jodido. Nadie debería estar solo. Nunca».

Pampliega ha pensado mucho sobre lo que vivió durante su cautiverio y en el objetivo de sus captores. Qué buscaban, qué querían. «Su objetivo es intimidar. Que el miedo influya para que te plantes contra ellos (…) Porque en el momento que pierdas miedo y les mires a los ojos ya saben que lo has perdido todo, que te da igual huir y hacerles frente». Sin embargo, cuando sus miedos son vencidos… quedan los miedos de los demás. «Cuando mataron a mi amigo Jim Foley, mi madre empieza a pensar que a su hijo le puede pasar. Ella me confesó antes del secuestro que subía todas las noches el teléfono inalámbrico a casa esperando esa llamada que confirmarse el secuestro».

Y después de aquello, de salir del pozo, toca volver a vivir: «Yo entiendo que se pueda tener miedo a atentados yihadistas como los de París, Manchester, Londres… Pero es lo que quieren. Que vivamos con miedo. Quieren rompernos nuestro modus vivendi. No hay que vivir con miedo».