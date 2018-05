El secreto mejor guardado de Andrés Iniesta

Actualizado 27/05/2018 a las 19:36

Soñar es de ingenuos. No sirve para nada. Solo te hará más dura la realidad… Eso es lo que dicen quienes no acostumbran a soñar. Pero los que sí lo hacen saben que, tras mucho esfuerzo, tesón y talento, se esconde la consecución de esos sueños. Risto Mejide culminará este domingo uno de sus mayores sueños con la emisión de «Chester Mundial» (Cuatro, 21.30), donde entrevistará a Andrés Iniesta.

Para redondear este momento único, «Chester» recuperó de manera singular su carácter viajero desplazándose hasta Barcelona. Apenas horas antes de vivir su despedida en el campo que le vio crecer como futbolista, el jugador del FC Barcelona se sentó en el sofá más célebre de la televisión para vivir una experiencia llena de reencuentros, de sorpresas y de anécdotas. Entre los invitados que compartirán charla con Risto y Andrés destacan Emili Ricart, fisioterapeuta personal de Iniesta, Marcos López, periodista deportivo y escritor de la biografía del jugador, su padre, José Antonio Iniesta, y su mujer, Anna Ortiz.

«Dejarlo es lo más honesto por mi parte»

Los mejores futbolistas del planeta están citados para disputar el torneo más deseado por todos: el Mundial. Allí veremos por última vez lucir la camiseta con el escudo nacional a una de sus leyendas, Andrés Iniesta. Un jugador ejemplar dentro y fuera del terreno de juego que con su gol coronó a España como la mejor selección del mundo. Iniesta deja el fútbol de primer nivel, abandona la selección española y el Barcelona para disfrutar del balón alejado de la presión.

Nacido en Fuentealbilla el 11 de mayo de 1984, a sus 34 años lo ha ganado todo en el mundo del fútbol convirtiéndose en el jugador español más laureado de todos los tiempos. Con el Barcelona ha ganado 32 títulos; con la selección española, dos Eurocopas y un Mundial. Poco tiempo después de su debut. Andrés Iniesta se ganó un apodo, «Don Andrés», gracias a su talante personal tanto dentro como fuera del terreno de juego. El jugador manchego nunca ha visto una tarjeta roja y jamás ha sido expulsado de un estadio de fútbol.

Dueño de este palmarés profesional y personal, Iniesta dice adiós. «Me sería muy difícil dar toda la exigencia que implica y que merece este club. Dejarlo es lo más honesto por mi parte (...) Me voy para jugar en otra competición, con otra exigencia, en un mundo distinto. No me retiro, voy a seguir jugando, pero de otra manera», explica el jugador. «Decidí que si me iba, no podía ser con una imagen como la dada el año pasado. Tenía que ser por todo lo alto, con la imagen con la que me ha visto la gente realmente. Me tomé éste como el último año y gracias a Dios, creo que me voy como hubiese soñado».

¿Qué pasó con la camiseta del Mundial?

Durante su encuentro con Risto, Iniesta irá desgranando anécdotas desconocidas, zanjando viejos rumores y hasta explicando curiosidades que hoy forman parte de la leyenda. Por ejemplo, que la camiseta con la que marcó el famoso «gol del Mundial» tenía mangas largas y terminó cercenada a tijeretazos en el túnel de vestuarios minutos antes de saltar al campo. «La tuve que cortar, no soporto jugar con manga larga», aclarará el jugador. O su ya célebre madridismo de la infancia, motivado por un berrinche: «El Barça vino a jugar contra el Albacete y nos metieron siete goles. Siete goles a mi equipo. Pillé tal berrinche que dije que el Barça, que era mi segundo equipo, no le podía hacer eso a mi Albacete... y tuve un periodo un poco difícil con cambio de equipo incluido», comentará entre risas.

De los siempre anunciados y nunca confirmados contactos entre el Real Madrid y el jugador para incorporarlo a la plantilla blanca, Iniesta se mostrará tajante. «Nunca los ha habido. Desde que pisé esta ciudad con 15 años siempre supe que me debía a mí y a mi familia jugar en el Barça. Incluso en los inicios, que no fueron fáciles y se hablaba de cesiones, siempre dije que prefiero jugar aquí 10 minutos que jugar más en cualquier otro equipo». Y es que, tal y como reflexionará el propio jugador, «lo que nos enseña la vida es que cuando te caes, cuando salen las cosas mal, es ahí donde se ven a las grandes personas. Mi filosofía, y entiendo que la del ser humano, es la de volver a levantarse y volver a pelear».

También habrá momentos para los episodios más controvertidos de su biografía y su carrera. Desde crisis personal y profesional a causa de las lesiones y la muerte de Dani Jarque, su enfrentamiento mandando callar a Cristiano Ronaldo («estábamos en mi casa, en el Camp Nou, y así no») a la final del Mundial con Van Bommel carcomiéndole los nervios. «Durante todo el partido no había hecho más que recibir entradas de roja y el árbitro no pitó nada. Así que cuando pasó por mi lado pues yo le di un golpe... Él exageró mucho y sí, fue una situación incómoda. Si quieres un momento de mi carrera en el que he estado al límite, fue ese». Incluso hasta rechazar un episodio nunca ocurrido: «Si me dieran a elegir, cambiaría recibir el Balón de Oro y en su lugar haber llegado este año a semifinales de Champions con el Barça».

¿Y el futuro? ¿Por donde pasa el futuro de Iniesta más allá de Japón? «Hace algún tiempo no tenía esa mentalidad, pero con el paso del tiempo ser entrenador es algo que tengo en la cabeza. Al final lo que quieres cuando has sido futbolista es transmitir y devolver todo lo que has aprendido a lo largo de todo este tiempo. Ojalá en algún momento de mi vida pueda tener esa oportunidad».