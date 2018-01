17/01/2018 a las 01:23 Actualizado 17/01/2018 a las 01:23

Telecinco estrena hoy (22.00) la tercera edición de su exitoso formato «Got Talent», que vuelve a las noches de la cadena de Mediaset con «una gran variedad» de repertorio, como asegura a este medio su presentador, Santi Millán (Barcelona, 1968). «Sintetizar sobre lo que veremos en esta nueva entrega es muy complicado, porque habrá muchísimas cosas. La mayor sorpresa es que este programa sigue sorprendiéndonos», señala.

El programa regresa con sus señas de identidad habituales, aunque añade un elemento más: el «pase de oro conjunto», por el que los miembros del jurado podrán escoger a un concursante de manera unánime para que acceda directamente a semifinales. «Puede sonar muy bonito, pero es un regalo envenenado», advierte Millán.

Como en la anterior edición, el jurado estará formado por Jorge Javier Vázquez, Edurne, Eva Hache y Risto Mejide, que en las ocho primeras galas escogerán a los finalistas del concurso. Pero no lo tendrán fácil. Por el cásting del talent show han pasado más de 6.000 artistas, de los que solo 300 podrán presentar sus credenciales ante los espectadores y convencer de su valía al jurado. De entre ellos, en la edición de esta noche se verá a un concursante chino versionando a Alejandro Sanz. «¡Un fenómeno!», como reconoce el presentador.

Evitar casos como el de «El Tekila»

Esta semana, Telecinco ofrecerá «Got Talent» por partida doble: esta noche y el viernes, aunque Millán desconoce el día «fijo» en que el programa comenzará a ser emitido a partir de la semana que viene. En esta edición, el concurso buscará al heredero de «El Tekila», el excéntrico bailarín de rock & roll que venció por sorpresa en la edición del pasado año. «Cada uno lo vio a su manera. Quizá yo no le hubiera escogido como ganador, pero no veo mal que lo fuera. Era finalista, de hecho. Lo celebré con él y le felicité, porque fue un justo vencedor», explica.

El triunfo final de «El Tekila» se debió al voto masivo que recibió desde diferentes sectores del público, entre ellos la popular comunidad de internet ForoCoches, que le habría votado en masa para boicotear el concurso, del mismo modo que sus miembros, con sus votos, situaron al estrafalario John Cobra en la final por ser el concursante español en Eurovisión en 2010. «Nunca se pudo demostrar la implicación de ForoCoches en la victoria de 'El Tekila'. Lo único cierto es que se congregó una comunidad de gente por una acción común: votarle. Me parece hasta admirable, en un mundo en que la gente no suele ponerse de acuerdo en nada», aclara Millán, que agrega que «la productora tomará medidas en esta nueva edición para tratar de evitar que sucedan este tipo de cosas». Hay que recordar que el propio Risto Mejide, en total desacuerdo con el triunfo de 'El Tekila', pidió públicamente que la final se repitiese ante la adulteración de los votos y la victoria final del bailarín, aunque su petición no fue tomada en cuenta por Mediaset. «Risto se lo toma todo muy a pecho y al final esto es un programa de televisión», comenta Millán.

En plena eclosión de «Operación Triunfo» y con tantos concursos de este estilo que se han lanzado en televisión en los últimos años, la gran duda está en si queda mucho talento todavía por extraer en España. «Yo creo que sí», espeta Millán. «Cuando hicimos la primera edición me hice esa misma pregunta y nos sorprendimos mucho. En la segunda, igual. Y no hay dos sin tres», añade.

«No soy presentador»

Millán reconoce «disfrutar mucho» al frente de «Got Talent». «Creo que mi éxito como presentador radica en que soy poco ortodoxo y sobre todo, en que no soy presentador. Todo me sale más espontáneo, más diferente», considera, aunque no sabe si se siente más cómodo sobre un escenario o sobre un plató. «Pero la ventaja del teatro es que el actor es el que lo domina todo y tiene la última palabra», cuenta.

El programa fue la primera gran apuesta de un formato de prime-time por Millán, reconocido hasta entonces por sus colaboraciones en «Buenafuente» y «El Hormiguero», además de por sus papeles en dos aclamadas series de Telecinco: «Siete vidas» –donde interpretaba a Santi– y «Chiringuito de Pepe» –donde era el protagonista, el chef Sergi Roca–. Además, presentó en 2010 «UAU!», el late-show de Cuatro, en su primera experiencia como conductor en una cadena pública. Incluso le hizo los coros a Estopa en 2005 en su canción «Paseo» y cantó con los hermanos catalanes en una gala benéfica en 2014. «Son colegas míos, ya nos habíamos juntado más veces y cuando nos surgió la posibilidad de juntarnos, nos hizo mucha ilusión», reconoce antes de afrontar una nueva experiencia en «Got Talent».