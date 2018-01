Los cinco mejores momentos que nos dejó «Sé lo que hicisteis»

El primer programa de «SLQH» -

Inicialmente sus emisiones iban a ser semanales. Así comenzaron el 30 de marzo de 2006. Pero, al ver el éxito de «Sé lo que hicisteis», pasaron a ser diarias de lunes a viernes desde el 9 de abril de 2007. ¿El secreto? Sacar trapos sucios sin ton ni son.

Las broncas con Telecinco -

«Sé lo que hicisteis» tuvo un sinfín de idas y venidas con Telecinco. La cadena de Mediaset consideró que Patricia Conde, Ángel Martín y su equipo habían sobrepasado el límite con sus críticas. ¿Su solución? Hacer todo lo posible para que el programa de LaSexta no emitiese ni de sus imagen nunca más. Creían que así podría frenar las críticas. Sin embargo, solo avivaron la imaginación del equipo de «SLQH».

Los ataques de risa de Patricia Conde -

Son muchas las veces que Patricia Conde se ha quedado sin habla delante de la cámara tras escuchar las bromas de alguno de sus compañeros, especialmente de Miki. Pero uno de nuestros preferidos es el «Miki-ki». Un apodo tan inocente como «Miki-ki» se llevó la repuesta: «Ya quisiera yo». Lo que llevó a un absurdo ataque de risa y a la preocupación de la presentadora porque sus padres ven el programa. ¡Cuanta inocencia! Tampoco nos podemos olvidar de las conversaciones telefónicas de Conde con la Lore o la Menchu.

Nuestro Miki Nadal -

Ey, Miki. Él son enseñó los piropos que no debemos usar en la vida diaria como «Ay, la del traje de fantasía. A bocados te lo arrancaría» o «La del kimono que me pone a tono». Pero también hizo que nos rieramos hasta decir basta con sus transformaciones. Pitingo, su Miki Martínez Soria o su canción del verano. Por no hablar de la vez que se transformó en Miki Bisbal, que hizo llorar hasta a Dani Mateo.

La despedida -

Hasta de su propia despedida hicieron broma. LaSexta dijo adiós al programa el 20 de mayo de 2011, cinco años después de su estreno. El equipo directivo de laSexta decidió poner fin al espacio de Patricia Conde después de 1.010 emisiones, debido al desgaste de audiencia que sufrió tras caer hasta el 5.4% de share y 699.000 espectadores.