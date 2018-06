Los concursantes afilan los cuchillos en la recta final de «Supervivientes»

Actualizado 04/06/2018 a las 00:33

Supervivientes se acerca a su recta final y eso es algo que se nota en Honduras. Sergio Carvajal se convirtió hace pocos días en el primer finalista del concurso y está por ver quién será el segundo nombre que aspire a llevarse la medalla de oro. Sandra Barneda fue la encargada de presentar esta duodécima gala de «Conexión Honduras».

Hugo, Logan y Joao son los tres nominados de esta semana, una de las últimas del reality. Además Francisco, el penúltimo expulsado de Supervivientes (el jueves abandonó la isla María Jesús), acudió al plató del programa para hablar de su experiencia en Honduras y dar su punto de vista sobre lo que están viviendo sus compañeros.

Como viene siendo habitual en Supervivientes desde el comienzo del programa, Sofía Suescun fue la protagonista de buena parte de la noche. Sofía ha luchado mucho durante la estancia de su expareja, Alejandro Albalá para recuperar su confianza. Unos días que le han costado muchas críticas y ataques de sus compañeros Logan, Hugo y Sergio. Los tres amigos' tacharon a Sofía de «depredadora sexual» que se acerca al sol que más calienta y que, casualmente, se había vuelto hacia Alejandro ante su llegada.

Estos días se ha sabido que Alejandro Albalá y Sofía podrían haber tenido una noche de pasión la noche antes de que él volviera a España tras su semana en la isla. De hecho, los días que Albalá pasó en Honduras ha servido para poner las bases de su reconciliación con Sofía, llegando él incluso a reconocer a regañadientes que sigue estando colado por la navarra.

Hacia la mitad del programa se supo que Sofía Suescun y Raquel Mosquera también tendrían un hueco en la última ronda de Supervivientes. Esta recta final del concurso viene marcado por la creciente tensión entre los participantes y una competitividad cada vez más descarnada entre ellos. El Maestro Joao ha sido una de las víctimas de esta dinámica, pero no ha querido callar su enfado con Sergio por su «estrategia fea».

Sergio, al convertirse en finalista, tuvo el poder de nominar a uno de sus compañeros y decidió que fuese Joao, que quedó muy dolido con la nominación. «Creo que no has querido enfrentarte a Raquel y a Sofía. Me parece una estrategia fea en la que salvas a unos amigos hundiendo a otro», le reprochó el vidente. Sergio se defendió de las acusaciones alegando que Logan «es como un hermano y no podía nominarlo», pero a Joao no le sirvió la respuesta. «Estás matando a un amigo para salvar a otro. Yo que me he ofrecido a ti de toda manera...», insistió el nominado.

Parece que las últimas semanas en la isla no van a ser un camino de rosas para los aspirantes, que están dispuestos a lo que haga falta para llevarse los 200.000 euros del premio. La ley de la selva se ha instalado definitivamente en la isla.