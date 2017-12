Conoce a los semifinalistas de Â«La VozÂ»

02/12/2017 a las 01:40 Actualizado 02/12/2017 a las 01:41

La música se convirtió en protagonista absoluta de la noche del viernes en Telecinco, con la retransmisión en vivo de la segunda entrega de los directos de «La Voz», en la que entraron en juego los tres artistas de cada equipo que no participaron en la gala de la pasada semana.

El encargado de desvirgar, musicalmenta hablando, la gala fue Juanes, uno de los coachs del programa, que cantó su éxito «Es tarde», incluido en «Mis lanes son amarte», su último trabajo discográfico, que sido premiado con el Latin Grammy 2017 en la categoría Disco de Pop Rock y ha sido nominado en la categoría de Disco De Pop Latino a los Grammy Awards. Tras él llegó la hora de dar paso a los directos de los que saldrían los semifinalistas del programa.

Conducida por Jesús Vázquez con la colaboración de Tania Llasera, en la nueva entrega de los directos actuaron los tres artistas de cada equipo que aún no han debutado en la tercera fase del concurso, que cantaron individualmente y acompañados por sus respectivos coaches, Juanes, Malú, Manuel Carrasco y Pablo López. Los cuatro cantantes que seguirán adelante se sumarán a Elena Alberdi, del equipo de Juanes; Charo Giménez, del equipo de Malú; Carlos Villa, del equipo de Manuel Carrasco; y Laura Rubio, del equipo

El equipo de Juanes fue el primero en jugarse la continuidad. Samuel Guedes, Pedro Hernández y Berta Bittersweet eran los pupilos del colombiano que habían llegado vivos hasta esta fase. Pedro facturó una interpretación de «If you don't know me by now» que puso en pie al público y se ganó grandes elogios del jurado, siendo finalmente el elegido para pasar a la siguiente ronda. «Están muy parejos todos, ha sido muy difícil repartir los porcentajes entre los tres», dijo el coach del equipo tras las actuaciones.

El bautizado como «equipablo», por estar tutelado por Pablo López fue el siguiente en subirse a la palestra. Tras soberbias actuaciones de todos sus miembros (Kamila, Jennifer y Gabriele), actuaron en grupo, y junto al artista malagueño, para cantar «Debería», uno de los momentos más emocionantes de la noche. Gabriele, que cantó «Stand by me» de Ben E. King, se convirtió en el segundo semifinalista de la noche.

A Gabriele y Pedro les siguieron Samuel Cuenda, pupilo de Malú, y Alba, de Manu Carrasco. Así las cosas, estos cuatro se unen a los ya clasificados la semana pasada. Por el equipo de Malú fue Charo, que sorprendió con su versión de «One momento in time» de Whitney Houston. De parte de Manu Carrasco fue Carlos, que realizó una muy buena interpretación del Lay Me Down de Sam Smith. Laura fue la clasificada por el equipo de Pablo López y Elena, con su «I'll be there», la elegida por Juanes.