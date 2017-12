Conoce a los finalistas de Â«La VozÂ»

16/12/2017 a las 01:42 Actualizado 16/12/2017 a las 01:44

Noche de emociones fuertes la de este viernes en Telecinco. Para los amantes del show, la música y el espectáculo, La Voz celebró su semifinal en una jornada que prometía sorpresas hasta el último minuto en la quinta edición del programa.

El programa, presentado por Jesús Vázquez con la colaboración de Tania Llasera, llegó a su penúltima parada, en la que ocho artistas pujaron por hacerse un hueco en la gran final del concurso musical más popular en España.

Este viernes se conocieron los cuatro finalistas del exitoso talent, que salieron del selecto grupo de concursantes formado por Charo, Samuel, Gabriele, Laura, Alba, Carlos, Pedro y Elena. Los ocho firmaron actuaciones brillantes que hicieron vibrar a los espectadores y a los coaches. A Malú, Pablo López, Manuel Carrasco y Juanes, miembros del jurado, se lo pusieron difíciles los concursantes, que se emplearon a fondo para llegar a la final. La audiencia tuvo un papel decisivo para abrirles a los semifinalistas las puertas al reto final.

La cita, además, contó con las actuaciones de conocidos artistas invitados, como Pastora Soler, Vanesa Martín, Antonio José, Ha*Ash, Dasoul y una de las protagonistas del musical El guardaespaldas.

Dos pupilos de cada uno de los coaches aspiraba a llegar a la final de La Voz. Empezaron los alumnos de Juanes que quedaban en pie, Pedro y Elena. El primero siempre nos ha regalado grandes actuaciones en esta quinta edición de La Voz y no podía decepcionar en esta semifinal. «Versace on the floor», de Bruno Mars, fue el temazo que escogió para tan señalada ocasión. Ella, por su parte, nos puso los pelos de punta con su emotiva interpretación de «My heart will go on».

A renglón seguido salieron a la palestra los alumnos de Pablo López. Laura demostró una abrumadora energía cantando «Human» y su compañero, en un registro bien distinto, sorprendió con una potente voz interpretando «Aint no sunshine». Manuel Carrasco fue el siguiente que tuvo que ver a sus discípulos compitiendo en el escenario. El canario Carlos, una de las voces más prodigiosas que ha descubierto esta edición de La Voz, se lució cantando «How am I supposed to live without you» y Alba también protagonizó una soberbia actuación que le sonsacó a su coach unas bellísimas palabras: «Tú sin lentejuelas sigues brillando».

Los últimos fueron Samuel y Charo, del equipo de Malú. Él fue capaz de emocionar al público y al jurado con «Imagíname sin ti» y ella no se quedó atrás metiéndose en la piel de Pastora Soler cantando «Espérame». Así las cosas, estaba ya todo el pescado vendido y los concursantes se disponían a conocer el resultado de las deliberaciones del jurado.

Con cuentagotas, se fueron anunciando quiénes serían los finalistas: Gabriele, Alba, Pedro y Samuel.