El enclave espaÃ±ol que dejÃ³ boquiabierto a Dan Brown

10/12/2017 a las 19:30 Actualizado 10/12/2017 a las 19:51

La Sagrada Familia, la casa Mila, el Museo Guggenheim, el Palacio Real de Madrid… Son algunos de los escenarios de la nueva novela de Dan Brown, «Origen», una obra vertebrada en dos preguntas eternas: ¿de dónde venimos y a dónde vamos? El escritor dará «un pequeño o gran paseo por la España sagrada y mágica» este domingo junto a los espectadores de «Cuarto Milenio» (Cuatro, 23.00).

Durante varios meses, el autor ha visitado España entrevistándose con expertos en arte, ciencia o religión. Además, ha accedido a zonas habitualmente restringidas en busca de historias sorprendentes y desconocidas. «Este trabajo me llevó unos dos años de investigación. Leí todo lo que pude sobre España y viajé hasta aquí personalmente en muchas ocasiones para conocer el país y para entrevistarme con mucha gente. Siempre me ha gustado España, desde que era un niño. Y una de las cosas que más me atrae es su conexión con el misticismo», asegura el autor durante la entrevista que concedió al equipo de «Cuarto Milenio» en Barcelona.

Sin embargo, el verdadero motivo por el que eligió España como localización para su novela fue el siguiente: «El libro habla de lo más antiguo y lo más moderno, de la religión y la ciencia, así que España era el país perfecto: tiene la tradición y también tiene uno de los superordenadores más rápidos del mundo», explica Brown a ABC. Habla del MareNostrum 4, el tercer superordenador más potente de Europa y que se encuentra situado en un entorno que nada tiene que ver con la tecnología, la capilla de Torre Girona, junto al edificio del rectorado de la UPC, en el Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS); es decir, un lugar que ha conseguido dejar boquiabierto a Dan Brown y del que, según asegura Iker Jiménez en el avance de su programa, «no quiere hablar demasiado».

[Dan Brown: «Soy optimista. Poseemos el poder para destruirnos y, sin embargo, aún no lo hemos hecho»]

Según informó el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, el nuevo supercomputador tiene como finalidad incorporar la tecnología más puntera disponible en los próximos años y preparar el camino ante futuras versiones de la máquina. La compra de MareNostrum se ha adjudicado a IBM, y le ha supuesto al Ministerio de Economía y Competitividad una inversión de 34 millones de euros. Aparte de esta compañía, el supercomputador incorporará tecnologías punteras producidas por varias empresas, como Lenovo, Intel y Fujitsu.

BSC

Las aplicaciones son casi ilimitadas. Actualmente, estos supercomputadores se pueden usar en ciencias de la tierra para hacer modelos climáticos, proyectos de calidad del aire o trabajar en erupciones volcánicas (por ejemplo para predecir las consecuencias e una erupción similar a la del Eyjafjallajökull y que creó una nube de ceniza en Islandia que paralizó el tráfico aéreo). Son útiles en proyectos de ingeniería, como análisis de aerodinámica y fllujos de viento, y es posible aplicarlos al campo de la biomedicina.

La guerra secreta de la información

Además, David Cantero tratará junto a destacados expertos la manipulación interesada de redes sociales y medios de comunicación para influir en la opinión pública ya que el bombardeo de noticias falsas es cada vez mayor. Los medios de comunicación se ven obligados a filtrar más que nunca los datos y sus fuentes. Pero, además, los usuarios de redes sociales se convierten también en víctimas y transmisores de información de dudosa procedencia. Fotografías falsas, declaraciones inventadas, noticias manipuladas… ¿Quién se esconde detrás de una información convertida en viral? ¿Hay alguna motivación oculta? ¿Pueden llegar a influir en decisiones de importancia mundial?