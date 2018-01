David Broncano pone a prueba su carnÃ© de cÃ³mico en Â«La ResistenciaÂ»

01/02/2018 a las 01:06 Actualizado 01/02/2018 a las 01:06

Muchos conocen a David Broncano por su creación de Moderdonia en «La vida moderna», a otros les suena por sus «jibiris» en «Late Motiv». Pero la realidad es que al que denominan como «el cómico de moda» continúa conquistando fronteras. El jiennense mantiene el traje, pero ha cambiado sus elegantes zapatos por las zapatillas, al puro estilo Andreu Buenafuente. Ya tiene su propio programa de madrugada. Debutará la noche del jueves 1 de febrero, mismo día en el que #0 cumple dos añitos, y se emitirá de lunes a jueves después del «Late Motiv» de Buenafuente, a quien Broncano «le ha robado el sueño de hacer un late night en un teatro».

El lugar elegido, el acogedor Teatro Arlequín. Situado a escasos metros de la Gran Vía, permitirá al presentador y codirector del espacio acercar la comedia al público e interactuar con él cuando le venga en gana. Sin embargo, ahora le toca echar cabeza y ser «el cortafuegos» de sus propios colaboradores. «Cuando estaba en 'Late Motiv', una de las cosas más guays era ir a trolear y hacer que Andreu (Buenafuente) se pusiera nervioso. Ahora, vendrán Ignatius, Quequé o Resines a liármela a mí y tendré que ver cómo gestionarlo. El problema es que yo soy un trol de forocoches», confesaba entre risas.

El jiennense asegura haber podido dormir las ocho horas necesarias, que no está nervioso, pero sí que se empeña en pulir hasta el último detalle del programa ya sea técnico o de guión. Eso sí, parece que se olvidó del tema del público y tuvo que buscar uno de urgencia, que no paraba de cantar «Comodín, comodín», como hacen en «La ruleta de la fortuna». Bromas aparte, Broncano confiesa tener energía de sobra para encarar este nuevo reto. «De momento, Ricardo ha cantado genial, Ignatius no ha roto casi nada», asegura.

El primer invitado será Antonio Resines. «Y ya que viene pues se queda como colaborador», decía el presentador entre risas. Asegura que no sabe exactamente cómo eligiran a sus entrevistados: «Intentaremos apoyarnos en la actualidad, aunque haremos lo posible para no solaparnos con quien vaya a 'Late Motiv'». De hecho, ni siquiera tiene muy claro quiénes le acompañarán durante la primera semana de «La Resistencia»: «A ver qué ocurre en los Goya». Lo que sí sabe es qué dos invitados le gustaría tener en el programa: Roger Federer y Pablo Motos.

El equipo de «La Resisitencia»

Broncano se ha rodeado de los mejores para asegurar que «La Resistencia» sea el late-night show que Movistar espera. «No ha dejado a nadie. Ha dejado esto como un solar vacío», cuenta Quequé, quien ahora será el encargado de presentar su antiguo programa «Loco Mundo». Al lado del cómico jiennense estarán colaboradores como Dani Rovira, Antonio Resines, Jorge Ponce, Ricardo Castella, Ignatius Farray, Ter, el hombre-orquesta Grissom y, eventualmente, Quequé. «Todos son cómicos más que consagrados. Quizá Ter sea la más desconocida por el público genérico, pero tiene un canal de YouTube con mucho seguimiento. Es muy divertida y muy ingeniosa», dice David Broncano en el teatro que acogerá «La Resistencia». Con su ayuda, llenará de humor 50 minutos con «la estructura clásica de un 'late-night': monólogo, entrevista, colaboraciones y alguna que otra salida a la calle», explicaba Broncano a ABC.

De cómo serán las secciones de los colaboradores sabemos poco. «De la de Antonio (Resines) no se puede decir nada porque todavía no he hablado con él. Dice que está a tope y que se apunta a lo que digamos. Me ha invitado a un cocido la semana que viene y ya hablamos», cuenta entre risas. Sin embargo, la sección que sí sabemos cómo funcionará es la de Jorge Ponce. «¿Quién prefieres que muera?»: El cómico someterá a Broncano y al público a esta pregunta tras enseñar las fotos de dos personajes públicos. «No se trata de decir a quién quieres matar sino de intentar salvar al más válido de los dos», decía Ponce en la grabación de uno de los programas piloto.

Lo que está claro es que el cómico jiennense ha puesto toda la carne en el asador para que «La Resistencia» sea un espacio donde algunos de los cómicos más destacados de nuestro país puedan expresarse libremente y esforzarse hasta el desnudo (cuidado con Ignatius, chicos) para hacernos reír con una comedia sin límites. «Si no te quitan el carné de cómico y te tienes que volver a Jaén a varear aceitunas», aseguraba.