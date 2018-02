La declaración de Cepeda en la fiesta final de OT: «Yo te quiero más»

14/02/2018 a las 14:34 Actualizado 14/02/2018 a las 14:34

La fiesta final de «OT 2017» se convirtió en un canto al amor. Al amor romántico entre Alfred y Amaia, que volvieron a interpretar el «City of stars» que les unió tras una sorprendente declaración de amor del joven catalán, y a la especial amistad que une a Cepeda con Aitana. El encuentro de estos últimos en el escenario para volver a cantar «No puedo vivir sin ti» era uno de los momentos más esperados, y no defraudó a los fans del programa, que vivieron un San Valentín adelantado.

La química que hay entre ambos traspasa la pantalla, como si no necesitaran interpretar la canción. Los gestos y las miradas entre ellos muestran el cariño que se tienen. Pero su complicidad jugó ayer una mala pasada a Cepeda (o no). En un momento de la canción, en lugar de cantar «Siempre reinarás» cantó «Yo te quiero más». Al final de la actuación ambos se abrazaron ante la atenta mirada de Vicente, el novio de Aitana, que vio la actuación desde la grada.

Aunque muchos interpretaron este lapsus en la letra como un error, otros vieron en él una declaración indirecta del gallego, que aparentemente ya no mantiene una relación con la presentadora Graciela Álvarez, su novia antes de entrar en el concurso. Lejos de aclarar sus intenciones, él mandó un curioso mensaje a Aitana a través de las redes sociales: «Podrán hablar, podrán decir de todo. A estas alturas que más me da. Ya no actúo cuando canto contigo. Ya no actúo cuando te miro porque no puedo. No sé que es esto pero lo que sé es que lo es. Yotequieromas. Libre, sea cual sea nuestro camino»

Además, tras la actuación Cepeda escribió en Twitter: «Yo te quiero ya» en un mensaje dirigido a Aitana. Ante las críticas suscitadas por su declaración, el ya exconcursante de «OT» se vio obligado a subrayar que nunca ha exigido nada a su compañera.

Siempre reinarás. Yo te quiero ya. Fin de un camino. — Cepeda (@Cepeda_ot2017) 14 de febrero de 2018

Se os va el hateo de las manos a algunos. He expresado algo de mí en público con conocimiento previo en privado, sin exigir NADA. Ale, a seguir componiendo, que esto ayuda. Besitos. — Cepeda (@Cepeda_ot2017) 14 de febrero de 2018

Parece que, de una forma u otra, la relación entre Aitana y Cepeda, bautizada como «Aiteda» por sus seguidores, seguirá dando que hablar.