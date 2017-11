Una joven deja a su novio a travÃ©s de Los Simpson

27/11/2017 a las 12:56 Actualizado 27/11/2017 a las 12:56

Hace ya mucho tiempo que la realidad ha comenzado a superar con creces ciertas situaciones ficticias. El último ejemplo es la manera utilizada por una joven para romper la relación que tenía con su pareja. Ya no solo es que haya sido a través de WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea, sino que la chica ha utilizado a Los Simpson, la archiconocida serie de animación, para cortar son su novio.

A través de tres mensajes —dos fotos con su pertinente explicación y un vídeo—, la chica, en cuestión de una hora, dejó a su pareja. La primera fue una imagen que muestra a Marge, Homer y Lisa, de un capítulo en el que Homer le detalla a su hija las maneras de dejar a un hombre. La chica acompaña la foto con el texto: «Te quiero como amigo. Deberíamos ver a otras personas. No me dejan mis papás. Mi amor es el mar. No quiero matarte, pero si me obligas...», en alusión a las enumeraciones que le hizo a Lisa el padre de Los Simpson.

A ello, el chico responde con incredulidad y sorpresa. Le pregunta a su novia, «Sofi», si le está dejando, a lo que la joven le contesta con otro «meme»: un vídeo de Homer Simpson con una respuesta contradictoria... la que el padre utilizó cuando Marge le pregunta, en otro episodio, si va a renunciar a su fe en Dios. «No, no, no, no, no... bueno sí», responde Homer.

El vídeo deja al chico más descolocado todavía. Cuando le pregunta por los motivos, la joven le dispara con una carta que a los fans de la serie les resultará de lo más familiar: la misiva que recibe Edna Krabappel, la profesora de Bart, cuando su novio por correspondencia (que no era más que producto de una broma de su alumno) decide romper su relación. La joven envió al chico la foto de la profesora, y adjuntó el contenido de la carta por escrito, cambiando el nombre de «Edna» por el de «Kevin».

Ni siquiera se esforzó en modificar el género: «Queridísima Kevin: Debo dejarte. ¿Por qué? No puedo decirte. ¿A dónde? No puedes saberlo. ¿Cómo llegaré? Aún no he decidido. Pero una cosa puedo decirte: Cada vez que oiga el sonido del viento, susurraré tu nombre… Kevin».

En ese momento, el joven pareció terminar de entender la indirecta (muy directa) y se lo tomó con cierto humor. «Qué estúpida que sos, pero me haces reír. Chao, Sofía», se despidió.

La carta se viralizó por medio de Belén, una supuesta amiga de la joven que la colgó en su cuenta de Twitter. «Una amiga me dijo: "Lo dejé con memes de Los Simpson"», publicó junto a su tweet, que suma más de 100.000 interacciones y se ha extendido ya por todo el mundo.