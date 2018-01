Descubre quiÃ©nes son los primeros finalistas de Â«OperaciÃ³n TriunfoÂ»

16/01/2018 a las 01:30 Actualizado 16/01/2018 a las 01:40

La undécima gala de «Operación Triunfo» afronta ya la recta final en una noche en la que se conocieron cuatro de los cinco finalistas. En la gala de este lunes, el programa introdujo una nueva metodología diferente a la de anteriores galas. Este lunes los miembros del polémico jurado no tenían facultad para nominar a los concursantes, sino que solo pudieron proponerlos para finalistas teniendo en cuenta su trayectoria a lo largo de la edición. Tres de ellos serían elegidos por el jurado y otro más por la Academia, mientras que el quinto saldrá de la voluntad de la audiencia a lo largo de esta semana. Roi y Ana Guerra eran los dos concursantes que se tuvieron que medir para mantenerse en la Academia por una semana más.

Al comienzo del programa los concursantes hicieron su actuación grupal, que esta semana fue la canción «País tropical», de Jorge Ben. Antes de dar paso a las actuaciones de los últimos aspirantes en pie, hubo tiempo para la bromas entre los concursantes, el presentador y el jurado, compuesto por Mónica Naranjo, Joe Pérez-Olive y Manuel Martos, con la ayuda esta semana de Julia Gómez Cora. El presentador, Roberto Leal, le dejó una pulla a Mónica Naranjo cuando le pidió que no llorase durante la gala, en referencia a un comentario que la artista hizo en la gala de la semana pasada. Naranjo encajó la broma con gracia y aprovechó para felicitar a los internautas que han hecho memes con su imagen.

La primera en saltar al escenario fue Ana Guerra, una de las nominadas, que se atrevió con «Por debajo de la mesa» de Luis Miguel en una brillante y elegantísima actuación que dejó constancia del talento de la joven. El segundo de los candidatos a ser expulsado, Roi, optó esta semana por cantar «Heaven» de Brian Adams. El repertorio interpretado por el resto de los triunfitos fue de lo más variado. Amaia, que ya se postula como una muy posible vencedora de esta edición, cantó «Love on the brain» de Rihanna; Agoney se lució con «Eloise» del mítico Tino Casal en un show que llevó al jurado a pedir que el joven fuese a Eurovisión; Aitana interpretó «Procuro olvidarte» de Alejandro Fernández; Alfred «Sign of the times» de Harry Styles y, por último, Miriam le puso voz a «What about us», de Pink.

Aparte de los números individuales, Agoney, Aitana y Amaia cantaron juntos la versión de Love of Lesbian y Zahara de la canción de Nacha Pop «Lucha de gigantes»; mientras que Alfred y Miriam cantaron a dúo «Cuando duermes», de Cómplices. En el capítulo de los invitados especiales, esta undécima gala llevó al plató a Abraham Mateo, que cantó en directo «Loco enamorado», el single con el que ha logrado el doble disco de platino en España y Chile, y Disco de Oro en Estados Unidos, México y Argentina.

Inevitablemente llegó el momento más desagradable de la noche, en el que Roberto Leal anuncia qué concursante debe abandonar la Academia. En esta ocasión las votaciones estuvieron más reñidas que nunca, y el 51% de la audiencia decidió que Ana Guerra se quedase en el programa otra semana más. Roi encajó el golpe con resignación y estoicismo y quiso agradecerle al programa haberle regalado «la mejor experiencia de mi vida. De aquí me llevo una nueva familia, un montón de aprendizajes y la certeza de que los sueños se cumplen siempre».

En la fase final del programa los miembros del jurado fueron puntuando uno a uno a los concursantes hasta que los tres mejores calificados se convirtiesen en finalistas. Las notas fueron en general altas, con un solo 6. Cada poco el presentador tenía que llamarle la atención al público para pedirle silencio ante sus abucheos, «es realmente difícil lo que el jurado está haciendo». La clasificación estuvo de lo más reñida, pero pronto Amaia se desmarcó por pocos puntos de Alfred y Miriam, que le pisaban los talones. Tras terminar la ronda de votaciones se conocieron los nombres de los tres primeros finalistas del talent show: Amaia, Alfred y Miriam.

La pelota estaba entonces en el tejado de la Academia, que tenía en sus manos decidir al cuarto y penúltimo finalista de «OT». Noemí, la directora de la Academia, declaró antes que nada que «estamos orgullosísimos de vuestro trabajo y de vuestras actuaciones. Para nosotros, cualquiera de vosotros podría ser finalista, pero solo nos dejan decir un nombre. Además, tenemos que decir que vamos a echar de menos a Roi, que era la alegría de la Academia». Y finalmente hizo el esperado anuncio: «Teniendo en cuenta su voz, su ángel...Aitana, cruza la pasarela».