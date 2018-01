El drama familiar tras una enfermedad rara que hizo llorar a Carlos Sobera

26/01/2018 a las 01:22 Actualizado 26/01/2018 a las 01:22

Telecinco emitió este jueves la segunda entrega de Volverte a ver, el programa presentado por Carlos Sobera en el que diferentes personas pasan por el plató de la cadena para contar su historia, reconciliarse con alguien, aclarar malentendidos...Tras una primera edición bastante discreta en términos de share, el espacio intentó remontar con las emotivas historias de sus participantes.

En la primera historia de la noche, Sobera intentó hacer de mediador en un conflicto entre dos hermanos y sus respectivas mujeres por una herencia. Tras una acalorada discusión en la que las posiciones se enconaron y se lanzaron acusaciones bastante gruesas, el presentador consiguió imponer una tregua y que los dos hermanos, a regañadientes, terminasen abrazándose. Sin embargo, sus esposas no quisieron ni reconciliarse entre ellas ni perdonar al marido de la otra. Pero algo es algo.

Con el segundo caso de la noche llegó el momento más emotivo de la noche. Merchi, una joven gallega casada y con dos hijos, comenzó hace cuatro años a notar una pérdida en su movilidad y el problema ha ido agravándose con el tiempo. Los médicos le diagnosticaron atrofia muscular, una enfermedad rara y degenerativa que han acabado por postrarla en una silla de ruedas pero no ha podido con su ánimo. De hecho, en un acto que demuestra la grandeza de su corazón, Merchi fue a Volverte a ver con el objetivo de levantar el ánimo de su madre Conchi, muy afectada por la enfermedad de su hija.

«Merchi, eres todo una luchadora», se rindió ante la gallega un Carlos Sobera que no pudo contener sus lagrimones al conocer su historia. «No hago nada extraordinario, simplemente me ha tocado una situación diferente y hago lo que puedo por amoldarme», le restó importancia Merchi. «La enfermedad me vino de la nada», contó la gallega, «fue de repente y el primer año fue muy duro: ir cuesta abajo y sin frenos».

A mitad de su explicación, Merchi tuvo que pedirle a Sobera que le limpiase las lágrimas, ya que ella no podía hacerlo. En este momento de su vida en el que ya había conseguido una cierta estabilidad física, ahora buscaba «que mi madre salga del pozo, porque necesita cuidarse y para cuidar a alguien tiene que estar bien».

La madre, Conchi, al descubrir que era su hija la que la había llevado al programa tampoco pudo evitar romper a llorar durante minutos en los que apenas se entendía lo que estaba diciendo: «Todos en casa estamos pasando un mal momento por tu enfermedad. Mi cabeza solo piensa en tí y en tu enfermedad y no puedo llorar en casa delante de todos porque me siento mal».

«Pues no quiero verte llorar más», le contestó su hija, «Te traigo para decirte que necesito que estés bien, que por una vez en tu vida seas egoísta y te cuides y si necesitas ayuda nos la pidas. Si la enfermedad no puede conmigo, ¿cómo va a poder contigo?». La guinda final del pastel fue un largo y apasionado abrazo de madre e hija entre los aplausos del público.