Estos son los dúos del concierto navideño de «OT», que no contará con Rosa, Bisbal ni Chenoa

06/12/2017 a las 16:43 Actualizado 06/12/2017 a las 16:43

«Operación Triunfo 2017» ya ha comenzado a preparar su concierto de Navidad, que reunirá a concursantes de la primera edición y la actual con el reparto de temas. Bustamante, Manu Tenorio, Naim Thomas, Gisela, Nuria Fergó, Álex, Natalia, Alejandro Parreño, Vero y Geno son algunos de los que ya han confirmado su participación. De momento y a falta de más sorpresas, hay grandes ausencias de finalistas como Rosa, David Bisbal y Chenoa, además de Juan Camus, Javián y Mireia.

Sin embargo, no faltarán dúos memorables de «OT 1» y actuaciones conjuntas de todos los artistas de las dos generación, que interpretarán los himnos de «OT 1» y «OT 2017»: «Mi música es tu voz» y «Camina», respectivamente.

Nerea y David Bustamante interpretarán «Vivo por ella» de (Andrea Bocelli), Gisela y Agoney cantarán «Somebody else’s guy» (Jocelyn Brown), Raoul y Alejandro Parreño se subirán al escenario con «Don’t let the sun go down on me» (Elthon Jon), Cepeda y Manu Tenorio unirán sus voces para cantar «Lucía» (Joan Manuel Serrat), Alfred y Naim Thomas recuperarán el tema «Adoro» (Armando Manzanero), Mireya y Nuria Fergó pondrán acento flamenco con «Noches de Bohemia» (Navajita Plateá).

También llegarán los números de Ana Guerra, Mimi, Gisela y Vero que cantarán «Lady Marmalade» (Christina Aguilera), el de Marina, Thalía, Miriam, Natalia y Geno que defenderán «Eternal Flame» (The Bangles), o Roi, Ricky, Juan Antonio y Álex con «Corazón espinado» (Maná). Aitana y Natalia cantarán «Walking on sunshine» (Katrina & the Waves) y Amaia actuará junto a Bustamante con el tema «Te quiero, te quiero» (Nino Bravo).

Además, los concursantes recibirán regalos de Navidad del programa y de sus familiares, y muchas sorpresas más en esta gala producida por RTVE en colaboración con Gestmusic.

Con 2,7 millones de espectadores en su regreso el pasado mes de octubre, el talent show musical de La 1 suma millones de espectadores cada semana con los vídeos de las actuaciones de los concursantes, que se convierten en virales. Además, «OT 2017» reina en las redes sociales, donde cada jornada es trending topic gracias a los miles de usuarios que siguen el día a día del concurso en el canal 24 Horas de la Academia.