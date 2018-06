Una concursante se queda en blanco en la fase final: «Siento que he hecho el ridículo»

Actualizado 02/06/2018 a las 01:09

Después de obtener su plaza en Las Sillas tras una reñida competición, los 20 concursantes que permanecen en Factor X tuvieron que demostrar de nuevo su talento en la decisión final. En esta tercera etapa del concurso, presentado por Jesús Vázquez, se eligieron los doce concursantes que pasaron a las galas en directo.

Para asesorar a los mentores en esta nueva fase, el talent show musical que Telecinco produce en colaboración con FremantleMedia contó con la colaboración de cuatro artistas consagrados del panorama musical: India Martínez, que acompañó a Risto Mejide en el grupo de chicas menores de 25 años; Carlos Rivera, que ofreció sus consejos a Laura Pausini en la categoría de chicos menores de 25 años; y AndrésCeballos, vocalista de Dvicio y Jorge Ruiz, líder de Maldita Nerea, que prestaron su colaboración a Fernando Montesinos en la categoría de adultos y a Xavi Martínez en la de grupos musicales, respectivamente.

A partir de ahora, los finalistas deberán convivir en una casa para preparar las galas en directo. Esta convivencia le añade una nueva faceta al talent show, que de este modo le presta más atención a la parte humana y personal que está detrás de los artistas que se sube al escenario.

Será tras esta decisión final cuando Factor X abrá las puertas de una residencia en Madrid donde los doce finalistas estarán concentrados hasta el final del concurso. Tal y como sucede en los equipos de alta competición, los concursantes elegidos para optar al triunfo prepararán allí los temas musicales que interpretarán enplató ante el público y bajo la atenta mirada de sus mentores en la fase de las galas en directo.

En una gala tan exigente y trascendente para el futuro de los concursantes era lógico que los nervios se adueñasen del ánimo de muchos de ellos. Aunque ya era la tercera vez que se subía al escenario, Carmen La Bella llegó tan nerviosa como siempre. «He vomitado y todo», le ha confesó a Jesús Vázquez, y lo primero que dijo al coger el micro fue lo «nerviosísima» que estaba. El grupo ha comenzado a cantar pero, de repente, Carmen se ha equivocado con la letra y ha parado la actuación por unos segundos.

Al terminar, el nuevo asesor de Xavi, Jorge Ruiz (Maldita Nerea), le dijo a Carmen que no se preocupe porque él siempre equivoca en sus conciertos dos o tres veces; pero Carmen, que es tan sensible, se sintió muy culpable: «Le pido perdón a mis compañeros y a vosotros. Es que se me ha ido la letra y me he perdido. Lo siento porque yo lo único que quería era hacerlo bien. Siento que he hecho el ridículo porque estaba muy agobiada y por mi inexperiencia. Sé que la que he fallado he sido yo y me siento muy mal por ellos dos. Sé que no tengo que sentirme mal pero soy humana, no solo carne», le dijo al juez, que aplaudió la entereza con la que Carmen había encajado su error.