Los consejos amorosos de Becky G a dos comensales de Â«First DatesÂ»

30/11/2017 a las 22:52 Actualizado 30/11/2017 a las 22:59

En cuestiones sentimentales y afectivas, la superestrella internacional Becky G lo tiene claro. A ella le gustan los hombres mayores. Que le abra la puerta al pasar, que le regale flores, que sea un buen amigo y también… un buen amante. Con las ideas tan firmes, su paso por First Dates no puede ser otro que el de asesora del amor para solteros un poco más dubitativos. ¿Conseguirán sus consejos el match perfecto?

La tarea de Becky G no fue sencilla. Y es que First Dates dio una nueva oportunidad a comensales que salieron rechazados en su primera incursión en el restaurante de las citas a ciegas. La californiana tuvo la misión de asesorar a Djoselina y Domboo, dos reincidentes que, esta vez sí, pudieron intercambiar gustos, aficiones y aventuras con su compañero de velada. Sus consejos, aunque algo escuetos, fueron muy claros para los dos: «Lo importante es disfrutar del momento», aseguró la cantante, «lo que pasa, pasa. Tenéis que confiar en vosotros mismos, sed seguros».

Becky G les ofreció además una actuación privada de su éxito mundial ‘Mayores’, con la letra censurada para evitar su estrofa de contenido más sexual. Después compartió junto al maître Carlos Sobera algunos de sus planes de futuro y anécdotas sobre su trayectoria musical.

Además, Francisco, una leyenda del desamor en First Dates, tvo una nueva oportunidad con Jorge, con el que le unen más cosas de las que imaginan, mientras que Coral, una tarotista madrileña con problemas de confianza hacia los hombres, cenó con Pepe, con quien pudo recordar otros tiempos…Haciendo memoria, recordamos que Pepe fue el concursante cuya pareja le dejó plantado hace cosa de un mes debido a que sus ideas políticas eran irreconciliables: ella se levantó al fina de la cena después de que él hiciese comentarios a favor del franquismo.

«Reconozco que he puesto los cuernos: a mi primera mujer, a la segunda y a la tercera. Ahora me arrepiento de haber sido así», se confesó Pepe ante las cámaras. Coral, que presume de dotes adivinatorias, lo caló desde el principio: «Tú has roto muchos corazones, ¿no?». Aunque en un principio a Coral pareció gustarle la chulería y arrogancia de Pepe, en cuanto fue calando su catadura moral se echó atrás. Cuando Pepe confesó, en tono de broma, que seguía viviendo con su tercera mujer, a la tarotista casi se le atraganta la comida: «¿Qué te piensas que soy yo, un harén?». Desde ese momento todo estaba perdido, y Coral fue rotunda y clara en su «no, no quiero una segunda cita con Pepe».