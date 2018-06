El despectivo comentario de un comensal que hizo estallar a su pareja

Actualizado 01/06/2018 a las 22:27

First Dates se acerca ya a los setecientos y no da visos de ir a agotarse pronto. Solteros de toda España pican todos los días a la puerta del restaurante que capitanea Carlos Sobera en busca del amor de su vida. Las parejas que se sientan a cenar en el plató de Cuatro son de lo más variado y siempre las hay para todos los

gustos.

La última noche de la semana empezó con Fernando, un analista informático de 27 años que se define como una persona «muy compleja, independiente y algo solitario». Sus pasiones son la lectura, el deporte y la meditación pues considera que «son los pilares fundamentales para la salud física y espiritual». A primera vista no parecía que fuese a tener mucho éxito con Lara, una azafata valenciana de 27 años cuyo carácter era mucho más festivo y desenfadado que el del informático.

Y es que Fernando a sus 27 años parece un hombre de más de 70 años. Al poco de empezar a cenar, hizo un comentario que venía a decir que la muerte le llegaría en cualquier momento y por eso intentaba viajar todo lo posible. Su reflexión impactó a Lara en un primer momento, pero Fernando pronto supo reconducir la conversación para seguir hablando de sus planes de futuro. Finalmente, ambos decidieron darse una segunda oportunidad.

En la segunda pareja del viernes también había un meditador que dijo creer mucho «en las terapias alternativas y en el yoga». Pero en lo que realmente creía Alonso, sevillano, era en la moda y en la peluquería: «Para mí la moda es fundamental y también tener el pelo bien cuidado e hidratado». Con él sentaron a cenar a Carlos, un brasileño de 38 años que trabaja en el aeropuerto de Palma de Mallorca y cree que «siempre llamo mucho la tención y no sé a qué se debe».

La cita entre Carlos y Alonso fue una de esas en las que los comensales miran al reloj esperando que la cena acabe cuanto antes. Ya al poco de sentarse empezaron las puñaladas y los comentarios de reproche y disgusto mutuos. El brasileño, 8 años mayor que el sevillano, quiso utilizar su mayor experiencia para aleccionar y reprender a Alonso, que no toleró lo que Carlos estaba haciendo.

«Algún día aprenderás, todavía eres como un niño...», le soltó Carlos cuando estaban hablando sobre sus anteriores relaciones y acabó por colmar la paciencia del sevillano. «Me ha llamado niño sin conocer mi vida, sin entenderme y sin ponerse en mis zapatos», dijo Alonso ante la cámara. «Ya aprenderás», insistió el brasileño, a lo que Alonso respondió que «aprenderé a no hacer caso, porque te crees muy maduro y que todo lo haces bien». Y eso no fue todo: «Por mucha edad que tengas aquí todos estamos aprendiendo hasta el último día». Como era de esperar, ninguno de los dos quiso tener una segunda cita.