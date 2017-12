01/12/2017 a las 11:12 Actualizado 01/12/2017 a las 11:41

Por «First dates» pasan cientos de personas, pero pocos son los comensales que consiguen que el espectador los recuerde más allá de la cita emitida por Cuatro.

No sucede lo mismo con Francisco, cuya épica reacción al rechazo de Ignacio en su primer paso por «First dates» estuvo días resonando en las redes sociales. «Vaya el demonio este la que me ha soltado, pero ¿quién te crees que eres? Estás rechazando a un grande. Que no me quiere volver a ver, dice. De verdad, pero si soy mejor que tú cien veces. Tengo más elegancia, más saber estar, más compostura...».

«Esta es mi reaparición como las folcloricas después de la muerte de un torero», dijo el comensal en su segunda aparición en «First dates». Y denmostró «su humildad», para que quedase constancia: «Soy perfecto, soy divino. Quiero que me busquéis un novio o una novia porque yo me lo merezco».

Pero tampoco tuvo suerte. Fue bastante obsceno, tanto que se sacó los pezones durante la cita, lo que le valió el rechazo de Jonathan, que salió asustado de First dates: «Está chalado»

Y por si fuera poco, volvió a intentarlo, a ver si resonaba eso de a la tercera va la vencida. Y parece que la suerte le sonrió, ya que terminó la cita con Jorge, un desacarado de pelo rosa y con pendiente, con un revolcón para el recuerdo.

Y eso pese a que Jorge lo llamó falso a sus espaldas: «Yo quería un beso como "Lo que el viento se llevó".

Una cita que incluso sorprendió a Carlos Sobera, incrédulo con la fortuna del albaceteño, tras sus desastrosas citas en First dates. No solo se gustaron desde el primer momento, sino que la casualidad hizo el resto. Nacieron el mismo mes del mismo año, y eso les valió a Francisco y Jorge para pedirse matrimonio. Eso sí, la boda será en el pueblo de Francisco, para que le «miren todos».

Eso sí, Jorge ha pedido que lo mantenga Francisco, aunque este no parecía muy convencido: «Tú trabajas, en la aceituna». «¿Aceitunas? Esas me las coges tú a mí, que para esos estás, yo me las como», le respondió su cita. Francisco volvió a intentarlo («Me he enamorado de ti pero tendrás que trabajar en el campo») pero quiso zanjar la discusión para evitar males mayores. «Yo he nacido para que tú me mantengas», terminó diciendo Jorge. «Si me recompensa en el sexo...», concluyó Francisco.