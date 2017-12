Mezquino rechazo en Â«First DatesÂ»: Â«Â¿Para quÃ© voy a aguantarlo si no tiene un duro?Â»

14/12/2017 a las 22:17 Actualizado 14/12/2017 a las 22:17

A Carlos Sobera y los suyos se les acumula el trabajo. Decenas de solteros llaman a diario a las puertas de «First Dates» con la esperanza de que en «el restaurante del amor» también ellos tendrán suerte. «Este no es un restaurante cualquiera», recuerda siempre Sobera al empezar el espacio de Cuatro. Como viene siendo habitual, «First Dates» no defrauda a la hora de mostrar al espectador lo más granado de la sociedad española. Solamente con la primera pareja de la noche de este jueves se cubrió el cupo de personajes por programa.

Eloísa apareció en el restaurante con unas preferencias que en el programa no habían oído hasta el momento: «Yo busco a un hombre que no quiera sexo, ya tuve sexo de sobra. ¿Tú sabes lo que es estar casada y hacerlo seis veces al día? Estoy harta de hacer el amor, por eso quiero un hombre mayor y con dinero». El equipo de «First Dates» tuvo buen ojo para emparejarla, y le plantó delante a Benjamín, un modesto coruñés de 77 años que vive feliz con su huerta y su gallina.

Al poco rato de sentarse a la mesa, Eloísa demostró que lo suyo no son las buenas maneras ni la delicadeza. A bocajarro, le disparó a Benjamín: «¿Y tú cuánto cobras?». El gallego contestó, casi sin pensar, «pues 800 euros, y 200 se los paso a mi ex». Eloísa no quedó satisfecha con la cifra, pues parece que quedaba por debajo de sus aspiraciones, que se agotan en lo dinerario.

«¿Y con eso te arreglas?», se sorprendió ella de que no todo el mundo tengas sus mismas mezquinas aspiraciones. «Pues claro, ¡de sobra!», dijo Benjamín. Desde ese momento, la cita fue en picado al no poder la cartera del gallego satisfacer las demandas de Eloísa. Ante las cámaras explicó los motivos de su falta de interés y reflejó su pobre catadura moral: «¿Qué hago yo con un hombre que no tiene un duro?, ¿para qué iba a aguantarlo? Si al menos tuviese dinero...Yo he tenido relaciones con gente de dinero, empresarios y así, que por lo menos tenían dinero y podías soportarlos».

Ni al terminar la cena se esforzó Eloísa por mantener la compostura y le espetó a Benjamín, «bueno, me invitas tú, ¿no? Yo soy de vieja escuela: el hombre invita». El gallego, abrumado, no pudo decir que no y abonó el precio de la cena. Justo a continuación, antes de que siquiera le preguntasen, Eloísa ya le dijo a Benjamín que no quería una segunda cita con él y que lo mejor era que cada uno se fuese por su lado.