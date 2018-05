La ofensiva pulla de una comensal a su pareja por su lugar de origen

Actualizado 29/05/2018 a las 22:33

«First Dates», el omnipresente espacio de citas no falla al espectador de lunes a viernes. Y aún queda mucho para que «First Dates» deje de sorprendernos para bien y para mal, pues las reservas de solteros no se terminan nunca y las citas a ciegas, como bien dijo su presentador Carlos Sobera, son «un viaje a lo desconocido en el que tienes que estar dispuesto a conocerlo todo».

Para empezar la noche llegaron al restaurante dos hermanos murcianos, Emilia y Manuel, ambos solteros a sus treinta y muchos y en busca del amor televisivo. «Tenemos una relación muy especial, estamos todo el día juntos y también discutimos casi a diario», le explicó Emilia a Sobera. Además de sus preferencias personales, cada uno tenía sus preferencias para el otro pues querían una cuñada y un cuñado al gusto.

Con Manuel se sentó a cenar Carmen, a la que Emilia le dio el visto bueno por lo que el hermano pudo tener su cita en paz. A Emilia le tocó Manolo, un cocinero malagueño que tuvo una excelente primera impresión de la murciana. «Pues yo no sé ni freir un huevo, me da mucha pereza cocinar», dijo Emilia en cuanto conoció el oficio de su pareja. La cita no tuvo demasiada chispa, y aunque él quiso tener una segunda cita ella recurrió al comodín «sí, pero como amigos».

También en la hostelería se gana la vida Jesús, un sevillano de 28 que aseguró al llegar que su «mayor hobby es la cerveza: tengo un canal de Youtube en el que cato cervezas y tengo una colección de más de 400 botellines». Cuando no está bebiendo Jesús también piensa en el amor, y dice ser una persona «muy pasional a la que le gustan las mujeres naturales y con una sonrisa bonita».

Con él le toco cenar a Judith, una comercial burgalesa de 21 años que se define como una persona «muy competitiva. Si quiero algo lo consigo sea como sea». También tiene muy claras sus preferencias amorosas: «Quiero a un hombre con carácter, porque yo tengo mucho carácter y si él no tiene me lo como». La primera impresión no pudo ser mejor para ambos, y ella reconoció haberse quedado «paralizada, porque he sabido que es alguien con el que he sabido que puedo tener algo».

Ya desde que se sentaron tuvieron una conversación animada y divertida, y es que los dos reconocieron ser muy habladores. «Bueno, ya se sabe, los sevillanos tenéis mucha labia, hablais mucho...pero de lo que te diga un sevillano no te creas nada, ¿no?», le soltó la burgalesa, pero en tono más bien de broma. De hecho, poco después dijo estar dispuesta a irse a vivir a Sevilla, «o a donde él quiera». Jesús, avispado, le recordó aquella canción que dice eso de «para hacer bien el amor hay que venir al Sur», un comentario que le hizo mucha gracia a Judit.

La cena entre ambos sufrió un pequeño bache cuando Jesús se dio cuenta de que el fuerte carácter de Judith estaba llevándola a controlar la situación. «No me gusta que sea tan lanzada», dijo el sevillano, «porque ella tenía la situación en sus manos». Pese a ello, la cita remontó hasta que tuvieron otro pequeño encontronazo en el reservado. «Me parece que eres un poco de boquilla, no pienso que seas un cacho de pan», dijo ella, y Jesús se defendió diciéndole que tenía «prejuicios sobre los sevillanos». Pero al final hubo final feliz y los dos quisieron tener una segunda cita, pues era evidente que entre ambos existía una energía especial.