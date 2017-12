La pareja mÃ¡s egocÃ©ntrica de Â«First DatesÂ»: Â«Me siento guay cuando me miran por la calleÂ»

12/12/2017 a las 22:49 Actualizado 12/12/2017 a las 22:49

Som ya 506 las noches que lleva «First Dates» emparejando a los españoles más solitarios y desesperados. Encontrar pareja con media España como testigo parece ser afición muy cara a nuestros compatriotas, que colapsan las líneas telefónicas del programa de Sobera para que su equipo les siente a cenar con el primero que se les ocurra.

Sorprende que tras casi dos años sigan llegando al restaurante del amor los personajes más inimaginables que pueblan nuestro país. La semana empezó suave en «First Dates», con aspirantes de perfil bajo, al margen de las rarezas que cada cual pueda tener. Jose Antonio, por ejemplo, un empresario valenciano de 40 años, que gustaba de comprar su ropa en tiendas femeninas y depilarse de cuerpo entero.

Últimamente los guionistas del programa recurren con frecuencia a actuaciones musicales en directo con la esperanza de aliñar algunas de las citas de la gala. En la noche de este martes fueron Efecto Pasillo los que aparecieron por sorpresa en el escenario para cantar «Carita de buena», un tema que pega como anillo al dedo para interrumpir una cita televisiva: «Niña, tú sabes que me estoy enamorando...»

Pronto apareció Kevin, un veinteañero que estaba allí para cumplir con la premisa de «un programa, un chulo», enfundado en su camisa blanca, pajarita y horrendo tupé, amén de trabajar en lo que se llama «el mundo de la noche». Según se plantó en la barra, tras describirse con solemnes y elogiosas palabras, se pidió un vaso de agua pues una de sus «aficiones» es lo que describió como «el mundo del fitness». Su pareja, claro, debía de ser una chica fitness, entregada a su rutina de gimnasia y a la dieta de proteínas y pechuga de pollo.

Le sentaron delante a Marlene, una modelo de 22 que también tiene en muy alta estima su propio ego. Al poco de empezar la conversación, a la modelo le surgió una duda razonable respecto a la edad de Kevin, que decía no pasar de los 20. El macho disipó las dudas con evasivas, explicando que la pregunta de Marlene se debía a que estaba acostumbrada a relacionarse con gente más mayor.

«La verdad, que a mi me encanta ir por la calle y que me miren, me siento guay. Me gusta ser el centro de la atención», le contó Kevin. «Pues me pasa lo mismo, la verdad», se sorprendió Marlene. Tras una conversación sin mayor interés ni trascendencia, los dos figurines se encontraron en la sala final con la respuesta que iban a darse bastante clara. Los dos se dieron el sí sin titubear porque, como dijo Marlene. «aunque no seas perfecto, hay cosas tuyas que me interesan».