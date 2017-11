Los peculiares gustos de un comensal de Â«First DatesÂ»: Â«A mÃ­ me gusta que me peguen un par de bofetadas y me pongan firmeÂ»

First Dates Los peculiares gustos de un comensal de «First Dates»: «A mí me gusta que me peguen un par de bofetadas y me pongan firme» Entre Miguel y Minerva hubo armonía desde el primer minuto y pronto pasaran a hablar de sus gustos más íntimos

Miguel contó en «First Dates» algunos de sus gustos más íntimos - CUATRO ABC PLAY 28/11/2017 a las 22:35 Actualizado 28/11/2017 a las 22:37

First dates Como recordaba el canal oficial de «First Dates» en Twitter antes de comenzar la gala de ayer, los solteros del programa no creen en los refranes y no tendrían ningún problema con casarse un martes. Efectivamente, muchos de los personajes que comparecen en el «restaurante del amor» parecen dispuestos a subirse al altar nada más despedirse de Sobera. Algunos lo harían incluso antes de conocer a su pareja. Caso parecedio fue el de Amado («mi nombre lo dice todo de mi», repitió al menos trescientas veces en su presentación), que se presentó con un poema bajo el brazo dedicado a su aún desconocida pareja. Obra de ocurrente y originalísimo título («El comienzo») cantaba en tono afectado las bonanzas del ser amado, que resultó un gaditano al que no le gustaban mucho las cursiladas. Para poco le sirvió a Amado su nombre y su poema, que recibió un fulminante rechazo de su pareja. Más tierno fue la pareja compuesta por Isidro y Mari Carmen, de 75 y 73 años, que se atrevieron a acudir al programa buscando abandonar la soledad. A ella le preocupaba, principalmente, que su hombre tuviese carnet de conducir, y eso fue lo primero que le preguntó a Isidro: «Pues no, no conduzco». Empezó mal el asturiano, aunque luego puedo volver a encauzar las aguas, en buena medida gracias a sus peculiares piropos: «Tienes ojos de artista, la tía esta, ¿cómo se llama? Carmen Sevilla». Menos inocente fue la charla entre Minerva y Miguel, que en pocos minutos ya había alcanzado una temperatura de volcán en erupción. «A mi me gusta, cuando tengo confianza con mi pareja, que me pegue un par de bofetones y me diga un par de cosas bien dichas que me quede firme», soltó él de pronto. «¡Ah, lo mejor!», suspiró ella. A partir de ahí, las cosas fueron inflamándose hasta que acabaron besándose antes de responder si querían volver a tener una cita.