La singular fantasía sexual de un comensal de «First Dates»

24/01/2018 a las 22:38 Actualizado 24/01/2018 a las 22:38

«First Dates», el date show de Cuatro presentado por Carlos Sobera, se acerca ya a su programa número 550 sin visos de que el formato vaya a agotarse próximamente. La interminable nómina de solteros en nuestro país hace del espacio un fijo en el canal de Mediaset, que se empeña en encontrar pareja a aquellos españoles que se ven incapaces de hacerlo por sus propios medios.

Este miércoles estrenaron la noche Félix y Alba, dos madrileños de 25 y 19 años que buscaban dar con el amor de su vida tras numerosos fracasos y decepciones a lo largo de su vida. Pese a la diferencia de edad, los dos comensales se cayeron simpáticos y pronto descubrieron algunos de sus puntos en común. Entre sus parecidos estaba el de haber repetido curso en su etapa escolar. Mientras que Alba se afana en terminar el bachillerato tras repetir dos cursos, él consoló a su pareja confesándole que también había repetido curso en secundaria.

La charla entre ellos pronto se soltó y se divirtieron durante la cena, sin que hubiese momentos incómodos ni situaciones desagradables. Ya en el postre las cosas fueron subiendo de temperatura hasta que Alba le preguntó a su pareja por sus gustos y fantasías sexuales. Él, entre risas y un tanto avergonzado, se acercó al oído de Alba para susurrar su excéntrica fantasía: «Hacerlo en un castillo hinchable en una playa de Hawaii». Ella, por su parte, no tuvo ningún reparo en confesar que ella, en lo que al sexo se refiere, «sólo me preocupo por mí, el otro no me preocupa», algo que no le pareció muy bien a Félix. Cuando llegó la hora del desenlace parecía que el sí estaba hecho, pero no fue así. Él, aunque aseguró que Alba le gustaba, le echaba para atrás los seis años de menos de la chica, por lo que prefirió no tener una segunda cita con la chica.

Luego aparecieron Ángela y Dennis, segoviana ella y madrileño él, que compartían la pasión por las motos. De hecho, las dos ruedas coparon buena parte de la conversación entre los comensales. Pronto descubrieron que ambos eran también apasionados del deporte, por lo que la complicidad entre ellos fue casi inmediata. Ángela, que ya dejó claro que era una persona desconfiada por las malas experiencias que había tenido, le abrió su corazón a Dennis y le contó las muchas infidelidades que había sufrido a lo largo de su vida. Todo fue sobre ruedas en la cita y el deselance fue el mejor posible: un sí quiero mutuo que promete ser el comienzo de una larga relación.