Las tenebrosas aficiones de una comensal de Â«First DatesÂ»: Â«Me gustan los muertosÂ»

12/01/2018 a las 22:02 Actualizado 12/01/2018 a las 22:02

Una docena de solteros afrontaron este viernes su última oportunidad para dejar atrás la soledad esta segunda semana del año. «First Dates» sigue empeñado en emparejar a los españoles más excéntricos de nuestro país. Carlos Sobera hace de anfitrión en el apodado como «restaurante del amor», el espacio diario de Cuatro para los vagabundos del amor.

Estrenó la noche Gladys, una latinoamericana de 56 años, que apareció en plató con «un presentico» para su pareja. «Es una plantica que significa el nacimiento de una amistad, o algo más...», explicó la mujer, «estoy buscando a un hombre alto y que me deje libertad. A mí me gusta cocinar, cuidar de mi marido...todo eso me gusta, pero también me gusta la libertad, no quiero a alguien que me encierre en una jaula». Su pareja fue Robert, un alicantino que gustaba de definirse como «un caballero con título». De modales exquisitos y proverbial elegancia y de valores conservadores, se sentó a la mesa con Gladys a la expectativa de qué pudiese pasar.

Poco después apareció la murciana Pepi, que con 47 años ya hacía años que era abuela, «la primera de mi pueblo», aclaró. Vestida entera de negro, la aspirante pronto confesó cuál era su peculiar trabajo y cuánto le apasionaba. «Soy tanato estética, pinto muertos. Me gustan los muertos y me gusta pintarlos. Yo llego, me pongo mi música y maquillo cadáveres. Eso sí, les cierro los ojos porque me da mal rollo que me estén mirando». Su pulsión de muerte trascendía lo profesional, y también llegaba a sus aficiones para el tiempo libre: «Muchas noches voy a un tanatorio con una grabadora a ver qué se oye y encuentras cosas que son verdad, se oyen voces».

Para presentarse contó también Pepi una anécdota que le sucedió en su casa estando con sus hijos, también relacionada con muertos y espíritus: «De pronto, vimos un vaho blanco cubriendo todo el pasillo, sin que hubiese explicación». Con ella se sentó a cenar Manuel, «Manolito el guapo» como se presentó, un granadino jovial que, a primera vista, no parecía muy compatible con la murciana.