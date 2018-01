Viene a EspaÃ±a de vacaciones y acaba encontrando pareja en Â«First DatesÂ»

03/01/2018 a las 22:40 Actualizado 03/01/2018 a las 22:40

Sin parón navideño que valga, Carlos Sobera y su equipo siguen día tras día abriendo las puertas de su restaurante a todos los desheredados del amor de este país. Ahora los aspirantes se están acostumbrando a aparecer por allí con lo que llaman «asesores de amor»: vecinos, amigos, familiares y exparejas que se prestan a acompañar al soltero en el trance y darle consejo. Apostados en una sala contigua al comedor, los asesores ven y oyen todo lo que sucede y, de tanto en cuanto, el aspirante se escapa a escuchar sus opiniones.

Con asesor y asesora llegó You, una «chinandaluza» a la que le preocupaba mucho la distancia: «Yo quiero a un chico que viva dentro de la M-30». Con ella se sentó a cenar Marco, mitad valenciano y mitad taiwanés, modelo y actor de 36 años que vive en Asia desde hace ya cinco: «Ahora estoy en España de vacaciones y he venido al programa a ver qué pasa. Nunca se sabe, si encuentro algo que me guste podría volverme aquí...».

Pronto cogieron soltura, más de la que les hubiese gustado a los realizadores de «First Dates», pues estuvieron un buen rato hablando en chino, en el que los espectadores tuvieron que leer en subtítulos lo que los aspirantes estaban contándose. A You, que quería un chico que viviese dentro de la M-30, le cambió la cara cuando se enteró de que su pareja solo estaba en España de paso: «Taiwán está un poco lejos de la M-30...», comentó decepcionado.

Finalmente, la labia de Marco pudo con los recelos de You, que accedió a seguir viéndose con él mientras decide si se marcha a Taiwán o si sus vacaciones se alargan y el amor le encadena a España.

Mediaset exprime sus filones, y este miércoles invitó a «First Dates» a Mercedes, una antigua concursante de «Cámbiame» a la que el programa, asegura, «le cambió la vida». Sobera puso a cenar con Mercedes a Quique, un elegantísimo vigués que se precia de «no vestir de chándal por la calle, ni siquiera tengo uno».

Tanto como su vestuario Quique cuidaba también su físico, pues pronto confesó su gusto por las playas nudistas. Mercedes no parecía muy entusiasmada en la cita ni se esforzó demasiado en disfrutar de su cena. Ya desde el comienzo no dejó de hacer comentarios no muy apropiados para una primera cita sobre sus malas experiencias amorosas, sus sufrimientos...algo que echó un poco para atrás a Quique.