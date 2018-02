El gran error de «Narcos», según el hijo de Pablo Escobar

28/02/2018 a las 16:59 Actualizado 28/02/2018 a las 17:41

DMax estrena el próximo lunes, a las 22.30, el documental «Escobar al descubierto», con un doble episodio protagonizado por el hijo del narcotraficante. Una semana después, el lunes 12, el canal de TDT emite «Los millones de Escobar», otro documental en el que dos exagentes de la DEA buscan en Colombia el dinero escondido.

Para presentar ambos trabajos, Sebastián Marroquín, también conocido como Juan Pablo Escobar, ha estado en Madrid, donde ha hablado de su vida y de la de su padre, retratado en un programa que también cuenta con el testimonio de su madre. «Mi padre contribuyó muy negativamente al país. Donde vayas te tratan mal por ser colombiano. Solo por mi padre». Escobar, sin embargo, era «muy amoroso como padre», según cuenta su único hijo varón. «Me daba buenos consejos, a pesar de que no los ponía en práctica fuera de casa. Su rol como papá fue cumplido a cabalidad. Se lo recuerda más por las acciones violentas, pero soy fruto de esa crianza con el amor que me dio y como hijo tengo recuerdos positivos. Y luego los negativos que tenemos todos por el narcotráfico y el terrorismo».

[Narcos, la historia que a Colombia le duele contar]

Juan Pablo Escobar insiste en criticar los errores cometidos en la serie «Narcos», de Netflix. «En mi último libro dediqué un capítulo a los fallos, que no sé si están ahí a propósito, si es una versión de la historia adaptada a sus intereses». El gran error, explica, es «glamurizar la figura, que puede inspirar a otros para repetir esa historia». «En el caso de Netflix es muy evidente la intención de contar una historia que no coincide para nada. Mi responsabilidad como familia es contar la verdadera historia».

El hijo de Escobar se dedica a dar conferencias para mostrar que el «camino fácil del narcotráfico» es muy peligroso. «En México tuve la experiencia de dar conferencia en un municipio pequeño. Antes se hizo una encuesta entre 18.000 estudiantes. Un 70% soñaban con ser sicarios o narcotraficantes. Según se cuenta la historia no sabemos si vemos a Pablo Escobar o a James Bond. Parece el camino más fácil para llegar al éxito, con lindas chicas, mansiones y coches, pero es el camino más rápido para perderlo todo».

Convencido de que fue un suicidio

Sebastián, como es llamado en el documental, tampoco cree la historia oficial sobre la muerte de su padre, que según él se suicidó. «Hay muchas historias que uno une. El tema nunca fue tabú para nosotros en la familia. Una de las frases que acuñó mi padre es que preferimos una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos. También decía que si a los 30 años no tenía un millón de dólares se pegaría un tiro».

Luego, cuenta Escobar hijo, «están las conversaciones que tuvimos durante años, ante la posibilidad de vernos rodeados por la Policía o los enemigos. Siempre decía: “Tengo 15 tiros en mi pistola; el último será para mí”. Luego hablábamos mucho de cómo suicidarse para no quedar en estado vegetal. No había que dispararse ni en la sien ni en la boca ni en la frente. Consultó con médicos y el mejor sitio era el oído. Y en la autopista se revela que el tiro que acabó con su vida fue justo ahí. Sumado a esto, Medellín es un lugar pequeño y no les costó mucho a los médicos forenses contar dos cosas: que los amenazaron para no citar la palabra suicidio y que murió con una foto de mi hermana arrugada en la mano. Y si analizan las fotos de su muerte, está descalzo, a las tres de la tarde, cuando siempre decía que los zapatos son más importantes que las armas para escapar. No tenía ninguna intención de hacerlo. Y ese día llamó muchas veces al hotel donde estábamos. Nunca antes cometió el error de usar el teléfono. Es la muerte, decía. Y ese día llamó muchas veces. Yo le decía que no llamara más. Entendí que lo hacía a propósito para poner fin a su vida. Estaba dejándose encontrar».

[Tras 24 años de la muerte de Pablo Escobar aún persiste el misterio: ¿asesinato o suicidio?]

La participación de su madreen el documental «fue un favor que le pedí personal porque creíamos que su testimonio podía contribuir como única persona con vida que lo conoció más años desde la intimidad. Es de gran valor y debía ser la protagonista, pero queríamos abarcar más testimonios, como el general Maza, uno de sus peores enemigos. Hay que tener en cuenta que ella no se casó con el Pablo que todos conocemos hoy. Cuando se enamora ella tenía 13 años».

Juan Pablo Escobar también cuenta que en su regreso a Medellín se emocionó al volver al barrio de su padre que había construido. «Recibir el testimonio directo de personas que sí recibieron un beneficio positivo de todo el crimen con el que mi padre generó su fortuna. No quiero decir que era un buen hombre, pero es parte de la historia que le hizo recibir el nombre de Robin Hood. Muchas familias no cayeron en el crimen paradójicamente ayudados por un criminal. Es un personaje muy confuso. En Medellín es recordado y respetado con amor. No quieren ver la violencia».

¿Tiene algún sentimiento de culpa por vivir con ese dinero? «La responsabilidad penal no me corresponde, pero como hijo y familia mi intención es acercarme con máximo respeto a estas familias. Es imposible que les devuelva lo que perdieron, pero sí siento que es una labor recompensada. He tenido el privilegio de conocer tristemente por lo menos a cien familias víctimas y en todos los casos he tenido aceptación positiva de sentimiento de disculpa. Eso me llena de esperanza por el país que queremos tener en el futuro. Es posible perdonar, no tiene relación directa con el olvido. Al contrario, hay que traer a la memoria historias como estas porque no es un alarde y sí conciencia. Asumí la responsabilidad. Ni siquiera esperé a que se muriera mi padre para decirle que no me gustaba su violencia. En vida se lo dije de forma airada muchas veces. Pero sí siento que es mi responsabilidad. La asumo y tengo ese deber moral.