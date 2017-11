La Â«gran traiciÃ³nÂ» y los abucheos a Carlota en Â«Gran HermanoÂ»

24/11/2017 a las 01:08 Actualizado 24/11/2017 a las 01:44

A la casa de Guadalix de la Sierra ha llegado también el «Black Friday», pero al modo darwinista, que es como suele gustar en «Gran Hermano»: lucha por la oferta, supervivencia del más fuerte, pocos recursos y mucha demanda. Es ya la undécima gala del concurso, y a los aspirantes ya les pesan las semanas de reclusión ante las cámaras.

La tensión está a flor de piel entre los concursantes, y las riñas y roces son cada vez más frecuentes e intensos. También los motivos se van volviendo más peregrinos, los que hasta hace poco eran amigos se enfrentan y los grupos van rivalizando entre sí con cada vez menos disimulo.

Por vez primera en varias semanas, la gala llegaba sin ningún escándalo que sirviese de cebo para enganchar al espectador. La semana pasada fue el abandono voluntario de Laura, antes fue la expulsión de José María por un supuesto caso de acoso sexual, luego la vuelta de Carlota...Los ganchos de la gala de este jueves no iban más allá de las habituales rencillas y puñaladas traperas entre los concursantes.

Tres aspirantes afrontaban la gala con la amenaza de ser expulsados: Yangyang, Mayco (eterno candidato a la expulsión) y Carlota. Los números de las votaciones eran más que elocuentes: uno de los nominados acumulaba hasta un 80% de las papeletas. Yangyang fue la primera descartada, por lo que el expulsado sería Mayco o Carlota, siendo finalmente esta última la que se marchó de la casa de «Gran Hermano» entre abucheos del público. Su madre, presente en el plató, les afeó este comportamiento: «Yo lo que no entiendo es el abucheo. No sé por qué gritáis de esa manera. Es un concurso, no hay que faltar ni gritar ni perder la cabeza. El mundo jamás irá bien con gente así. No es necesario. Hay una cosa que se llama respeto y esto es un concurso, no es un circo romano».

El culebrón de la noche fue el inesperado enfrentamiento de Rubén y Mayco con Hugo. Hasta hace nada, los tres eran inseparables dentro de la casa, pero el gallego y el argentino ven ahora a Hugo como un frío estratega que solamente mira por su interés. «Me está rayando mucho porque entonces es todo una mentira», dijo el gallego. Tras la separación de Rubén y Hugo, pareja de hecho hasta esta misma semana, el primera ha tomado ahora a Mayco como su mentor y consejero dentro de la casa. Algunos de los concursantes no dudaron en calificar la jugada de «gran traición».

Por su parte, Yangyang cabreó mucho a sus compañeros cuando aseguró que quería que Carlota se salvase y que el expulsado fuese Mayco o ella. La china, muy sincera, dijo que quería marcharse de «Gran Hermano» porque estaba más a gusto en su casa: «Yo vine aquí solo porque quería ser famosa», confesó Yang.

Tras una ronda de nominaciones diferente a la de otras semanas, en las que los concursantes tenían más o menos puntos para nominar en función del orden que llegasen a la sala de nominaciones, se decidió que los candidatos a la expulsión la próxima semana serán Lorena, Hugo, Carlos y Yangyang.