El guión olvidado de Trumbo que dio origen al «Cortés» de Spielberg y Bardem

Actualizado 28/03/2018 a las 01:06

En los años setenta, cuando Steven Spielberg era aún una estrella en ciernes, conoció a Dalton Trumbo («Vacaciones en Roma», «El bravo»), un brillante y oscarizado guionista perseguido por el macartismo al que no se le permitió firmar sus películas hasta que Kirk Douglas devolvió su nombre a la pantalla con el estreno de «Espartaco». Precisamente, este último fue el que ofreció al director de «Tiburón» y «ET: el extraterrestre» unos guiones sobre Hernán Cortés y su encuentro con Moctezuma que Trumbo escribió en los sesenta pensando en Douglas como futuro protagonista. Algo lógico si pensamos que la pareja funcionó a la perfección en el péplum. Spielberg vio el potencial del proyecto, titulado «Montezuma», y en 2014 empezó a pensar en su posible desarrollo, con Javier Bardem como alter ego de su compatriota.

Ayer, Amazon dio por fin luz verde al proyecto: una miniserie de cuatro horas titulada «Cortés» sobre la legendaria expedición que «conquistó el corazón del Imperio azteca y conectó por primera vez dos civilizaciones». Pero el periplo del explorador no es solo una historia de batallas y conquistas. Cortés supo aliarse con determinados grupos indígenas para conquistar a otros. Célebre es también su romance con la indígena Malinche, con la que incluso tuvo un hijo.

«Trumbo escribió dos proyectos, uno de 210 páginas desde el punto de vista del mexicano y otro de unas 210 que contaba la versión del conquistador español. Entonces contraté a Steven Zillian, que escribió “La lista de Schindler” para mí, y le pedí que los juntase en uno solo», contó Spielberg en 2015, que actuará como productor ejecutivo junto con el propio Bardem, Zaillian (acreditado también como creador), Darryl Frank y Justin Falvey («The Americans»). De momento, no se sabe si «el Rey Midas de Hollywood» dirigirá también los episodios.

La visión de Pizarro

Lo que no se puede negar es que tiene visión de negocio. La idea de adaptar a la pequeña pantalla la vida de Cortés no es nueva en Hollywood. En 2014, el director Martin Scorsese y el actor Benicio del Toro anunciaron que llevarían a la cadena HBO un proyecto similar. Aquel guión, desarrollado por Chris Gerolmo («The Bridge»), narraba el fin del Imperio azteca y daba tanta importancia a las batallas de Cortés como a la indígena Malinche. Sin embargo, la serie finalmente no salió adelante.

Habrá que esperar aún unos meses (si no más de un año) para ver la imagen que se ofrece del conquistador español, que en los años sesenta en Estados Unidos no era precisamente benévola. Las últimas investigaciones sobre Cortés hablan de un explorador que, más allá de su sangrienta leyenda, desplegó una enorme inteligencia política y un impresionante verbo durante su aventura. Moctezuma quedó encandilado por la figura del español en una mezcla de síndrome de Estocolmo y de extraña amistad hacia el hombre que pretendía derribar su imperio.