El zasca de Imanol Arias a los millenials

Actualizado 05/06/2018 a las 22:36

Imanol Arias llegó hasta el plató de «El Hormiguero» para hablar de su regreso a las tablas después de estar alejado de ellas durante casi 25 años. «Hay quien se cree que esto es como montar en bicicleta, pero no. La vida me arrastra de muchas maneras que no puedo controlar y casi nada queda en mi. Estoy nervioso, estoy implicado. Estamos aún creando el espectáculo, que dura hora y media», confesó el actor.

El próximo 28 de junio estrenará en el Teatro Campos Elíseos de Bilbao la obra «La vida a palos», un montaje basado en la vida del poeta, periodista y guionista Pedro Atienza y que también se podrá ver en los Teatros del Canal de Madrid entre el 5 y el 22 de julio. «Lo hace en Bilbao, que es el termómetro del teatro de España. Es una amenaza que se cumple», explicó Pablo Motos. Pero esto no es lo único en lo que está Imanol Arias. «Solo tiene 'Velvet Colección', 'Cuéntame' y la obra», dijo entre risas Motos.

«Oye, macho. Estás como Gabilondo. Estás muy bien», le interrumpió Imanol Arias a Motos en plena entrevista. El presentador no pudo hacer otra cosa que sonrojarse. «El que estás bien eres tú, que estás de puta madre», contestó. Pero ahí no terminó la conversación. Imanol Arias espetó: «No somos novios a pesar de las habladurías de la gente».

Para quien no tuvo buenas palabras fue para la sociedad actual. Imanol Arias analizó junto a Pablo Motos cómo ha cambiado la sociedad tras haber vivido un momento en el que «la norma era saltarse las normas». «La nueva modida es que todo sea políticamente correcto», explicó Motos. «Te quita más ganas de vivir con gente más allá de tus cercanos. Te intima y a veces te intima. Al final, te metes en un agujero. Nos hace más mezquinos porque nos conocemos menos», aseguró.

Otro de los temas obligatorio que tenía que tratar era la salida de Ricardo Gómez, más conocido como Carlitos, de «Cuéntame». «Nos lo tomamos muy bien. Lo sabíamos desde el principio de la temporada. Además, una persona con esa edad y esa trayectoria, que tome una decisión como esta y que todos lo entendamos dice mucho de él. Si todos hemos crecido ahí, a él se le ha notado más. De momento vamos a tener al menos una temporada más. Ojalá sean dos y podamos terminar bien la trama», concluía.