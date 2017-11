Carlos Latre recuerda su época en la EGB: «Me robaban el bocadillo en el recreo»

29/11/2017 a las 22:10 Actualizado 29/11/2017 a las 22:17

Carlos Latre ha ido al plató de «El Hormiguero» para promocionar el concierto «Yo fui a EGB, la Gira». Un evento que recordará 25 años de la memoria musical colectiva con artistas de la talla de Ana Torroja, Seguridad Social, Sabrina o Boney M., y también de compañías de baile que reproducirán coreografías de Michael Jackson, Abba, Queen, y de las películas Grease y Dirty Dancing. «Habrá muchísimas sorpresas. Los Cazafantasmas, el equipo A, los protas de Regreso al Futuro, Sabrina Salerno y sus 'Boys boys boys'...», cuenta Latre.

«Hablando de Sabrina... ¿Viste lo de...?», preguntaba sutilmente Pablo Motos al humorista. «Lo vi. Pensé: 'no puede estar pasando esto. Estoy viendo una teta en la televisión'», recordaba entre risas el incidente de la cantante durante una actuación en un especial de Nochevieja. «Recuerdo que en mi casa se quedó todo el mundo en silencio. Hizo la actuación y siguió todo el mundo en silencio», añadía el presentador de «El Hormiguero».

No fue lo único que recordaron. Motos y Latre hablaron de cómo eran ellos en la EGB. «Era listo en la clase, sacaba buenas notas porque tenía facilidad; pero era un gañán en el recreo, aunque me robaban el bocadillo. Lo hacía mi amigo José Ángel Carrasco. Así que al final le pedía a mi madre que me lo partiera por la mitad... así me aseguraba de comerme al menos la mitad», recordó el humorista.