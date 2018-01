Una fan casi le arranca una oreja a Jaime Cantizano

10/01/2018 a las 22:26 Actualizado 10/01/2018 a las 22:26

Jaime Cantizano visita «El Hormiguero» para hablar de las novedades de su nuevo proyecto al frente de las mañanas del fin de semana de Onda Cero. Cantizano, estrenará su programa, «Por fin no es lunes», el día 13 de enero, que se emitirá sábados y domingos de 8 de la mañana a 12 del mediodía. «Será una tregua de noticias, humor y un poco de ironía», cuenta. «El momento más especial de la semana es el sábado por la mañana, es el momento más feliz». Pues justo en ese momento le tocará trabajar. «Lo haré con una sonrisa, es volver a mi casa», confiesa.

El periodista toma el relevo de Isabel Gemio en el espacio de Onda Cero y lo hará rodeado de mujeres. «El mundo es de las mujeres», añade Cantizano. La divulgadora científica Améria Valenzuela y la popular economista Marta Flich serán dos de las voces fijas del nuevo programa. Pero no serán las únicas. También podremos escuchar a Bibiana Fernández los sábados y domingos por la mañana. «Por fin no es lunes» intentará dejar de lado la actualidad política que manda entre semana para poder dejar espacio a otras historias que habitualmente no encuentran hueco en la primera línea informativa pero que también merecen ser contadas.

Sin embargo, las risas llegaron cuando Pablo Motos le preguntó por su superpoder: «¿Eres capaz de dormirte en cualquier sitio?». «Duermo mejor de pie o en el asiento de un avión o un tren que en la cama y hay gente que puede atestiguarlo. Soy capaz de dormirme en un ascensor de pie». Asegura que esto es consecuencia por haber hecho durante tanto tiempo programas matinales, «es sueño atrasado de por vida». «Estaba viendo ocasionalmente porno y pensé 'qué cómoda tiene que ser esa cama'», comentaba Motos.

Otro secreto que también desveló el presentador de «El Hormiguero» fue el día en el que una fan casi le arranca uan oreja a Jaime Cantizano. «Estábamos en Canarias. Llegamos al lugar donde era el evento en coche y yo tenía abierta la ventana, pero muy poco. Y una fan, que tenía que tener la mano muy pequeña, metió la mano y lo único que encontró fue mi oreja y la agarró. Al final, la chica se enfadó porque no le dí la oreja. Ni la oreja ni el rabo», recuerda entre risas.

Jaime Cantizano también hablo del recién nacido Leo. Su pequeño es el fruto de la gestación subrogada, un proceso que en España es alegal. «Hay mucha falta de información. Es un proceso largo en el que hay veces que uno se siente desamparado y no es fácil, pero al final merece la pena. Creas tu propia familia» confiesa.