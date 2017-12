El curioso halago de Hugh Jackman a Pablo Motos

20/12/2017 a las 22:05 Actualizado 20/12/2017 a las 22:29

Desde Hollywood llega el actor australiano Hugh Jackman, que llega a «El Hormiguero» para presentar su nueva súper producción, «El gran showman», que llega a las salas españolas el próximo 29 de diciembre. Se trata de un musical que repasa la vida de Phineas Taylor Barnum, un revolucionario showman y empresario que, partiendo de una familia muy humilde, fue capaz de crear un espectáculo que se convirtió en una sensación mundial y que fue conocido como «El mayor espectáculo en la Tierra».

«Phineas Taylor Barnum convirtió el ocio en algo accesible para todo el mundo, algo que nadie había visto nunca porque era capaz de sacarle jugo a todo», cuenta fascina Hugh Jackman, mientras compara a Barnum con Steve Jobs o Bill Gates ya que «ven el mundo en el que todos vivimos con otros ojos». «Inventó el término show business y fue el primero en asegurar que trabajando puedes llegar a dónde quisiera o que no existe la mala publicidad. No dejó que nadie le detuviera y transformó el mundo. Marcó el inicio de la América moderna», añade.

Por eso, Jackman ha querido destacar lo importante qué es que cada uno haga lo que quiera. «Barnum los sacó a la luz no solo para que la gente los mirara, era para que la gente se enamorara de ellos. Rompió las reglas. Dijo 'que cada uno haga lo que quiera, lo que le divierta' y eso es lo que hay que hacer», dice el actor. Lo que el intérprete australiano le dice a sus hijos: «Que escuchen a su corazón, que sean ellos mismos y no empleen todo su tiempo en preocuparse por lo que piensan los demás. Ser perfecto es aburridísimo. Cuando cometes errores es buena señal de que lo estás haciendo bien».

Pero lo que más llamó la atención de la aparición de Hugh Jackman en «El Hormiguero» fue el piropo que le dedicó a Pablo Motos al compararle con Phineas Taylor Barnum. «Él hizo lo que tú haces ahora. Haces uno de los programas de más éxito en España desde hace doce años. Aunque ahora, después de tanto tiempo, parezca algo normal, no lo es. Cada vez que hablo de 'El Hormiguero' y digo que hacéis experimentos científicos y que hay dos marionetas que también te hacen preguntas, la gente no se lo cree y aquí estáis», decía el actor.

También tuvieron tiempo para hablar de los 17 años en los que interpretó a Lobezno. De ese tiempo, lo que más le sorprendió fue que cualquier cosa con el personaje desaparecía demasiado rápido. «En la primera película tenía como diez trajes y un día apareció una persona con uno de ellos en una bolsa para que me lo quedara. Le dije que no se preocupara que ya cogería otro de los nueve, pero me contestó que ya los habían robado. Cogían todo lo que tuviera que ver con el personaje. Después de eso, me quedé con trajes, garras, una moto... He robado absolutamente todo», cuenta entre risas Hugh Jackman mientras confiesa el fuerte vínculo emocional que tiene con el personaje.