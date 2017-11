27/11/2017 a las 22:33 Actualizado 27/11/2017 a las 22:54

El cantante madrileño visitó anoche el programa de Pablo Motos para hablar del tour más especial de su carrera, que celebra que su trayectoria musical cumple la mayoría de edad. Dani Martín se presentó en el plató de «El Hormiguero» dando la campanada con su trangresor peinado con mechas verdes. A bordo de un descapotable blanco, el que fuera vocalista de «El canto del loco» llegó junto a Pablo Motos orgulloso de su recién conseguido disco de platino.

Lo primero que llamó la atención a Motos fueron los mechones verdes que cuelgan de la cabellera del artista, que dio una explicación muy sencilla de por qué se las había hecho: «Una amiga que tiene una peluquería me dijo que por qué no me teñía el pelo de verde, y le dije que vale». Un vídeo repasó las hasta diez veces en doce años que Martín visitó «El Hormiguero», ninguna con el pelo verde.

El motivo por el que Martín estuvo con Motos fue la publicación de «Grandes éxitos y pequeños fracasos», que recopila sus trabajos hasta ahora e incluye varias canciones inéditas. La gira de presentación empieza en cuatro meses, y muchos de los conciertos, entre ellos el de inauguración en Madrid, ya han colgado el cartel de «No hay entradas».

Dani Martín mantiene su simpatía y gracia juvenil, protagonizando una charla amable y distendida. Conserva también intacto cierto gusto por la provocación y el comentario fuera d elugar, aunque dentro de los límites de lo aceptable: «Antes estuve pensando que hubiese estado bien llegar al programa desnudo», dijo ganándose las risas y el aplauso del público.