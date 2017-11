Â¿En quÃ© escena de Â«Juego de TronosÂ» rompiÃ³ a llorar Oona Chaplin?

23/11/2017 a las 22:16 Actualizado 23/11/2017 a las 22:22

Geraldine y Oona Chaplin se cuelan en «El Hormiguero» para presentar su última película: «Tierra Firme», de Carlos Marques-Marcet. En el filme, Oona interpreta a Eva, una joven de 38 años que teme que su reloj biológico esté a punto de pararse para siempre, pero su novia Kat –interpretada por Natalia Tena («Juego de Tronos»)– no quiere que un recién nacido altere la existencia libre y despreocupada que viven ambas en un barco en los canales de Londres. Cuando Roger llega de visita desde Barcelona, Eva no solo ve en él el mejor amigo de su novia, al mejor aliado emocional imaginable, sino también a un donante potencial. Y para sorpresa de Kat, a Roger le atrae la idea de ser padre, a pesar de ser un hombre cuyas relaciones no suelen durar más de una noche… por lo que a Kat no le queda más remedio que aceptar la puesta en marcha del plan por miedo a perder a Eva.

Oona Chaplin vuelve a compartir plano con su madre por su cuarta vez. «Cuando tienes una hija que absolutamente increíble es muy fácil. Aprendo mucho de ella», alaba Geraldine a Oona Chaplin. Pero también repite con Natalia Tena, con quien ya había coincidido en «Juego de Tronos». La joven actriz confiesa que «Tierra Firme» no le ha dado ganas de ser madre, aunque «sí de ser lesbiana». «Natalia Tena es increíble. Para mí es mi esposa, es una de mis personas preferidas», cuenta entre risas en «El Hormiguero».

[¡Cuidado! Esta información contiene spoilers de «Juego de Tronos»]

Hablando de «Juego de Tronos»... Pablo Motos destapó un secreto del rodaje de uno de los episodios más violentos de la ficción de HBO: «Bodas de sangre», noveno capítulo de tercera temporada. El personaje de Oona Chaplin era uno de los primeros en morir durante esa violenta escena. Fue pocos instantes después cuando la actriz se puso a llorar. «En el suelo tuve tiempo de pensar, mientras cada uno hacía sus muertes dramáticas. Fue entonces cuando empecé a pensar como voy a echar de menos a todos, ha sido una experiencia muy bonita, qué voy a hacer ahora...», contaba la actriz. Fue entonces cuando el director le llamó la atención «¡que estás muerta!».