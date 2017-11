María Castro: «Espero no romper una pareja»

28/11/2017 a las 22:05 Actualizado 28/11/2017 a las 22:08

María Castro llegó a «El Hormiguero» para promocionar la gira teatral de «Dos más dos», donde aparece junto a Daniel Guzmán, Miren Ibarguren y Álex Barahona. La actriz aprovechó su primera visita en solitario al programa para contar cómo se enteró de qué estaba embarazada de su niña.

Al parecer, la actriz fue al hospital por un dolor de cuello cuando... «Me hicieron la típica ¿Podría estar usted embarazada? Me mandaron sentarme allí. N le puedo hacer a usted nada porque está embarazada. (...) Tardamos entre 20 y 30 segundos en reaccionar. Automáticamente dejó de dolerme el cuello», contama mientras bromeaba «a la primera, Pablo, a la primera», cuenta la actriz. Querían que se enterara toda la familia a la vez así que concertaron una comida con sus padres y los padres de su chico. «Fue entonces cuando le dimos un décimo que ponía por si el niño no viene con un pan debajo del brazo, y justo detrás estaba la ecografía», cuenta María Castro.

«Espero no provocar una ruptura», bromea la actriz. Y es que la obra «Dos más dos» trata sobre Adrián y Julieta, Tomás y Silvia; dos parejas de amigos de toda la vida que al acercarse a los cuarenta han conseguido el éxito profesional y personal, al menos eso parece. Adrián y Julieta están felizmente casados desde hace años y tienen un hijo preadolescente, al que acusan de haber sido el causante del descenso de sus relaciones sexuales. «Que un hijo no tiene por qué bajar la pasión», puntualiza la actriz. Por su parte, Tomás y Silvia han preferido no casarse ni tener hijos y disfrutan de su vida en pareja los dos solos. O no tan solos…

[«Dos más dos»: intercambio de parejas]

Una noche de celebración, Tomás y Silvia les cuentan a sus amigos que practican el intercambio de parejas y que les encantaría compartir esa práctica con ellos. Lo que parece una confesión inocente, acaba desestabilizando por completo al matrimonio, ya que les obliga a hacer frente a la falta de pasión en la que viven sumergidos desde hace años. Al ver la química que tienen sus amigos, Julieta decide no resignarse y luchar por recuperar esa chispa con Adrián. Y para ello, entre los tres, tratarán de convencerle de que se lance a esta aventura.