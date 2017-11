El mayor miedo de Rosario Flores

30/11/2017 a las 22:12 Actualizado 30/11/2017 a las 22:29

Rosario Flores llegó al plató de «El Hormiguero» para promocionar «Noche de gloria en el Teatro Real», un pack que incluye un CD+DVD el directo de su actuación en el Teatro Real de Madrid en el marco del Universal Music Festival 2017, celebrado el pasado 28 de julio; o como ella la define «una de esas noches en las que llega el duende». «Se me quedará en la memoria para siempre, por el cariño que recibí esa noche. Del público, de los artistas que me mostraron cuánto me quería y que me respetaban al interpretar mis canciones con tanto cariño», cuenta la cantante. Sin embargo, Rosario Flores se niega a tomar este pack como un resumen de su carrera: «Llevo 25 años de carrera, pero quiero seguir un poco más en la música así que aún no quiero hacer resumen todavía».

Una noche tan importante como esa mataría a más de uno de nervios. A ella también. «Pesadillas no tengo, pero sí mucho nervio en el estómago», cuenta Rosario. Para la pequeña de los Flores, lo peor que le puede pasar a uno durante una actuación de semejante calibre es que «la mente te juegue una mala pasada». «No sé cómo fui capaz de hacerlo», confiesa. «Hay que pasar esa línea divisoria. Ser cantante es una batalla constante con la mente porque si coges miedo a no llegar, ya vas a ese momento de la canción con miedo y ya... ya no lo vas a hacer. Es entonces cuando digo 'no pienses, Rosario'», responde la cantante cuando Pablo Motos le pregunta por cuál es su mayor miedo en un escenario.

Pese a llevar 25 años en la música, Rosario asegura que la presión no solo la tuvo en el inicio de su carrera por ser de los Flores, «la presión nunca se va». «No quieres fallar, quieres que todo salga bien. De jovencita no tenía experiencia y sí que tuve alguna que otra mala pasada, pero aprendí. Vas pillando tablas», cuenta la cantante.

Aun así, para ella, los más valientes son «los niños que vienen a 'La Voz Kids'». «Yo me subo a ese escenario y me pongo nerviosa... Para el arte no hay que tener mente, no se puede pensar, hay que disfrutar», añade.