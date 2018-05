Chicote confiesa el momento más asqueroso que ha vivido en «Pesadilla en la cocina»

Actualizado 28/05/2018 a las 22:46

El cocinero y presentador Alberto Chicote no dudó en sacar los «trapos sucios» de las cocinas que visitará en esta la nueva temporada de «Pesadilla en la Cocina». Pero antes recibió el homenaje que el programa acostumbra a dar a sus invitados del club platino. «Puedes pedir lo que quieras», le recordó Pablo Motos, que volvió a sugerir un plato de calamares. Sin embargo, Chicote prefirió pedirle algo «fácil y difícil a la vez. Una cosa que solo puedes hacer tú: que me garantices una visita más a 'El Hormiguero'». «Eso no lo dudes», contestó Motos.

Chicote ha vuelto con nuevos programas de «Pesadilla en la cocina» y empezaron con un restaurante chino, el primero de la historia del progama. «Era una cosa que todo el mundo nos pedía y al final estuvimos en uno en Girona. Tenía bastantes problemas, pero digamos que había una muy importante falta de implicación. No les importaba lo mismo que al dueño».

Al hablar del restaurante Mizuna Thai fue cuando Pablo Motos soltó una serie de comentarios desafortunados sobre los chinos. «Nunca se molestan, pero están ahí quedándose con todo», decía el presentador como si tramasen una «terrible» venganza. «Se están quedando con todo: los equipos de fútbol, los restaurantes... Todo. Nos van a pillar por sorpresa», añadía.

Pero, volviendo a «Pesadilla en la cocina», Chicote también recordó a Pili. «Es alguien a quien le coges mucho cariño. Estaba desbordada con todo lo que estaba ocurriendo. Tenía allí a su hijo, su cuñado... a media familia. Ella quería sacarlo adelante, pero no llegaba, y cuando le venía la locura...», recordó.

Aun así, el restaurante que más ha dado que hablar en esta temporada ha sido «Generación del 27». «¿Es el restaurante más asqueroso en el que has estado?», le preguntó Pablo Motos. «Si no lo es, porque se me puede olvidar alguno, poco le falta», contestó. De hecho, no solo destacaba por la suciedad que había en el restaurante, también tenía una cocinera con un pronto muy peculiar. «No recordaba que le había dicho la 'niña de los cárpatos'», recordaba entre risas. Chicote estuvo a punto de abandonar el proyecto. «Todo el mundo merece una segunda oportunidad», reflexionó.

Chicote avanzó algunas de las historias que están por venir en esta nueva tanda de capítulos y recordó con nosotros algunas de las anécdotas más surrealistas que ha vivido entre los fogones, propios y ajenos, de una cocina. Pero también adelantó que ya tienen la séptima temporada ya grabada, y eso que aún no han terminado de emitir la sexta.