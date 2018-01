El secreto de Sarkozy para conquistar a Carla Bruni

08/01/2018 a las 22:06 Actualizado 08/01/2018 a las 22:26

Pablo Motos recibe a Carla Bruni en el plató de «El Hormiguero» antes de sus dos conciertos en España: el miércoles 10 de enero en Madrid (Teatro Nuevo Apolo, dentro del ciclo de conciertos Atlantic Sons Festival) y el viernes 12 de enero en Barcelona (Palau de la Música, dentro del marco de la 19ª edición del Festival Millenni de la capital catalana). Carla Bruni interpretará en estos recitales las canciones de su nuevo disco, «French Touch».

Nada más entrar en plató, Pablo Motos le obsequió con una guitarra hecha a mano. «Para que te acuerdes de nosotros cuando hagas canciones nuevas», le decía el presentador ante una sorprendida Bruni. Pero tenía truco. La cantante comenzó entonando «Quelqu'un m'a dit» hasta que le preguntó a Pablo Motos: «¿qué quieres que te cante?». El presentador le contestó: «Tu single 'Miss you'». «Pero para eso necesito un guitarrista de flamenco». Ese fue Pablo Motos, quien sorprendió al público con una gran destreza a la guitarra.

¿Sabes cómo Carla Bruni conoció a Nicolas Sarkozy? «Un día un amigo que tenemos en común me llamó para preguntarme si me interesaba cenar con Sarkozy cuando ya era presidente. Dije que sí, pero no conseguíamos ponernos de acuerdo en la fecha. Entre la primera llamada y que fijamos la fecha pasaron dos meses, y en ese tiempo se había divorciado», cuenta.

Sorprendentemente, Sarkozy era más atractivo de lo que Bruni había pensado al verlo en los medios de comunicación. «Cuando llega a un lugar, sea presidente o no, Sarkozy atrae toda la energía, toda la atención. Todo el mundo estaba a su alrededor y yo le observaba. Y me decía si, pero es un hombre que no es fotogénico, pero es atractivo», dice. Pero lo más importante es que Sarkozy consiguió que Bruni cambiara de idea: «Para mí fue uan gran sorpresa. No sabía que ese flechazo podía existir, pero existe». Esa noche la terminaron juntos. «No toda la noche, pero me acompañó», cuenta sonrojada.

Tras apenas tres meses, Sarkozy y Bruni decidieron casarse. «Quería tranquilizar a los franceses, que no pensaran que era una loca. Estábamos tan enamorados, tan seguros de ese amor que lo hicimos», relata. Fue un gran cambio en la vida de la modelo. Sin embargo, asegura que no tuvo la impresión de que desapareciera su vida: «Seguía siendo la vida. Estoy acostumbrada a los cambios en mi vida. El cambio es la propia vida. La inmovilidad es la muerte».

En su quinto trabajo, Carla Bruni recoge once versiones de algunas de sus canciones favoritas, como The Rolling Stones («Miss you»), Depeche Mode («Enjoy the silence»), AC/DC («Highway to hell»), Lou Reed («A perfect day») o ABBA («The winner takes it all»), entre otros. «Es un disco divertido. Uno de intérpretes, de canciones que todos conocemos», reconocía la cantante. Guiada por el legendario músico, productor, compositor e ideador del álbum David Foster, Bruni afronta estas versiones inspirada en el concepto que da título al disco, el toque francés.

La cantante regresa tras cuatro años alejada de los estudios y sin ningún miedo por los prejuicios de aquellos que la siguen viendo como la que un día fue la Primera Dama de Francia. «Empecé la música mucho antes. Los que iban a verme a los conciertos entonces siempre me verán como una cantante. Puede que los que me vean como la Primera Dama era porque no me habían visto antes», sentencia con una sonrisa.