Cristina Castaño, Antonio Garrido y Canco Rodríguez, tres de los protagonistas de «Cuerpo de élite», visitan el plató de «El Hormiguero» para hablar sobre esta nueva ficción. La serie –donde también estarán rostros muy populares como Joaquín Reyes, Ana Morgade o El Langui– es una adaptación de la exitosa película de 2016, que protagonizaron Miki Esparbé y María León.

En este «Cuerpo de élite» volveremos a ver a un grupo secreto de agentes, un grupo de operaciones especiales, formado por miembros de diferentes cuerpos de seguridad que protegen a los ciudadanos de nuestro país. Una nueva unidad de este «Cuerpo de élite», formado por una boina verde, una mossa d'Esquadra, un ertzaintza jesuita, un Tedax y un ladrón que se hace pasar por policía nacional deberán aparcar sus diferencias y resolver juntos misiones imposibles. «Ya hemos leído muchos guiones y nosotros nos leemos los guiones de esta serie y se nos escapan más de una carcajada», confiesa Garrido. Tiene planteamientos alocados, tanto como que el ministro del Interior es Joaquín Reyes. «Pero no te creas que la realidad está muy lejos de la ficción», comenta Canco Rodríguez. «Es una serie muy pegada a la actualidad de la vida de España. Si eres un poco fino los relaciones con casos que aún están abiertos», añade.

Ya en el primer capítulo aparece el sobrino del Rey. «Hay que rescatarle y es alguien que suele salir por la noche», comenta entre risas Garrido. «Pero no solo el sobrino del Rey. También hay una familia que apunta sus tantos porcientos en un visal y es catalana. También hay una dueña de un montón de cuadros, que piensa venderlos en el extranjeros», cuenta Rodríguez. Pero parece que el protagonista de los titulares de los últimos meses no aparecerá. «¿Va a ir a buscar a uno que se ha ido a Bélgica?», preguntaba Pablo Motos, pero no encuentra una respuesta clara. «Lo que es seguro es que estamos haciendo comedia con cosas de las que aún no sabemos si nos tenemos que reír», cuenta Canco Rodríguez.

Cristina Garrido dará vida a una mujer todoterreno. «Mi personaje dejó de ser boina verde para ser madre, pero en cuanto el Gobierno la llama no duda en volver porque ella es una mujer de acción porque las mujeres en 'Cuerpo de Élite' somos muy fuertes», comenta Garrido. Pero esta boina verde tendrá un incoveniente añadido: «Mi marido sabe que trabajo para el ministerio, pero se cree que como funcionaria. Esto creará situaciones muy divertidas porque imagínate el día que me pegan un disparo y me tengo que ir a casa...».

Por su parte, Antonio Garrido interpretará a un «James Bond prejubilado que vive de escribir novelas que no lee nadie». «Cuando me llaman para dirigir este cuerpo, ni me lo pienso dos veces. Lo que no lleva tan bien es lo que tener una mujer jefa. De hecho llega a decir que no tiene ningún problema con tener una jefa que sea mujer, pero de ahí a hacerle caso...», asegura. El personaje de Canco Rodríguez será aún más peculiar: «Soy un policia nacional, pero en realidad es un ladrón». «A ver, iban buscando a Salvador Baeza, que es el policia que interpreta Fran Perea y que es el que me detiene porque en realidad yo soy un trilero. Pero me cayé la boca y me fui para Madrid», cuenta entre risas. De momento, «Cuerpo de élite» no tiene fecha de estreno: «Proximamente»