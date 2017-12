La valiente lucha de Isabel Gemio contra la enfermedad rara de su hijo: Â«CreÃ­ que me iba a volver locaÂ»

07/12/2017 a las 22:49 Actualizado 07/12/2017 a las 22:49

Pablo Motos recibió el jueves en «El Hormiguero 3.0» a una de las comunicadoras más importantes de nuestro país, Isabel Gemio. La presentadora será reconocida el con el Premio Ondas de Radio 2017 por su excepcional trayectoria. Después de 14 temporadas, Gemio está a punto de poner punto y final a su etapa al frente del magazine de Onda Cero «Te doy mi palabra» y por ello habló de su último fin de semana al frente que coincide con una acción solidaria cuyo objetivo es recaudar fondos para la investigación de las llamadas «enfermedades raras».

La célebre presentadora se ganó el corazón del público desde el primer minuto. Al margen de su brillante carrera profesional, a Gemio le interesaba mucho más hablar de su valiente lucha solidaria por una mayor y más eficiente investigación de las enfermedades raras. La periodista tiene experiencia de primera mano en el tema, pues uno de sus hijos nació con distrofia muscular. «Me sonaba fatal cuando lo escuché por primera vez», confesó Gemio.

Ahora que abandona la radio, todos sus esfuerzos irán destinados a esta causa a la que lleva años entregada. «Voy a participar en un documental, escribir un libro sobre la vida de mi hijo...A la vida contemplativa no me voy a dedicar, aunque aburrirme un poco no me vendría mal», explicó.

Los aplausos interrumpieron continuamente las intervenciones de la locutora. Su firme compromiso y energía para enfrentar las circunstancias más difíciles también despertaron las mejores palabras de Pablo Motos. «Eres muy valiente Isabel», le dijo el presentador, a lo que contestó, humildemente, con un «no te creas».

«Lo desconocido da mucho miedo, Pablo», declaró, «en ese momento no eres capaz de asimilar, crees que el mundo se ha acabado, que te volverás loca y no podrás sacar adelante a tu hijo». A pesar de ello, la convicción de que había que luchar la sacó de su letargo: «Es algo que le pasa a todas las madres, pero tienen que luchar, pedir más investigación y tener un motivo por el que levantarse todos los días, tener esperanza de que algún día se cure».