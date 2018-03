Íker Jiménez: «Félix Rodríguez de la Fuente empezó a ser problemático y acabaron con él»

Actualizado 23/03/2018 a las 17:57

Matar a un rey para ganar la partida. En eso consiste la «Operación Jaque Mate», a la que Íker Jiménez dedica su especial de «Cuarto Milenio» de este domingo, que investiga el asesinato de cuatro líderes mundiales que soñaron con cambiar el mundo y murieron de forma violenta e inesperada: Robert F. Kennedy, Martin Luther King, Mahatma Gandhi y Ernesto Che Guevara. «Todos los casos tienen elementos como la traición, el engaño y en ellos participan distintas esferas del poder. La desclasificación de archivos de la CIA nos ha podido tener muchas pruebas de estas perspectivas inquietantes: el que molesta es eliminado», cuenta Íker Jiménez sobre el proyecto.

«Es genial porque para mí cuando los americanos desclasifican lo hacen de verdad y cuentan las cosas, aunque ellos quden mal. Nos llevan años de ventaja, aquí sigue habiendo muchos asuntos secretos», reivindica el presentador, amante del misterio, que conduce la nave del misterio de Cuatro junto a su mujer, Carmen Porter, desde hace más de una década.

Íker Jiménez reconoce que en este caso no han seleccionado ningún magnicidio español porque ya han tratado todos ellos: Prim, Dato, Canalejas, Cánovas del Castillo, Carrero Blanco...«Cuando vas a la investigación todo son incógnitas, aunque la manera de operar es similar», añade. «Es como la historia de Félix Rodríguez de la Fuente. No hay ni habrá otro igual. Pasó de ser el amigo de los animales a ser alguien problemático, impedir que se construyeran carreteras por determinados sitios... Yo creo que no fue un accidente, acabaron con él. Llegaba a todos, para mí es el gran ídolo. En un especial reconstruimos con el equipo el accidente, que es inexplicable, cómo él creía que lo iban a matar...Sería un ejemplo de Operación Jaque Mate», sentencia.

De hecho, explica Íker Jiménez, los programas de conspiraciones políticas y ciencia les dan más audiencia que los de cuestiones de miedo y sobrenaturales. «Tenemos esa fama o estigma, pero decir que nuestro programa es de fenómenos paranormales es como decir que Arguiñano hace un programa de cocina vegana porque usa vegtales. Nosotros hacemos historias periodisíticas con un abanico amplio», concluye.