Jorge Javier reconoce su culpa en el fracaso de Â«GH RevolutionÂ»: Â«No estuve a la alturaÂ»

15/12/2017 a las 00:43 Actualizado 15/12/2017 a las 00:43

Jorge Javier Vázquez publicaba un mensaje de los que son difíciles de escribir. En él, el presentador asumía que esta ha sido la «peor edición» de «Gran Hermano» de todas las que se han emitido. Pero esto no era lo único. Vázquez también aceptaba su parte de culpa como presentador del formato. Y es que los datos hablan por si solos. «GH Revolutión» ha cosechado los peores datos de audiencia de su historia.

«Mañana finaliza #GHRevolution. En cuanto a audiencia, ha sido la peor edición de todas las que se han emitido. Creo que todavía es pronto para evaluar el porqué, pero estoy convencido de que mi labor como presentador ha ayudado a que no cuajara. Gracias a todos los que estuvieron ahí y mis disculpas a los que piensan que no estuve a la altura», escribe el presentador en un stories de Instagram, que se borra tras 24 horas de la publicación, la cual ya no está disponible.

Esta foto con mensaje se suma a la columna de «Lecturas» que hoy ha publicado. En ella vuelve a comentar que no sabe «cuánto porcentaje de responsabilidad me toca, pero sería de idiotas pensar que no tengo nada que ver con los bajos datos». El texto se puede interpretar como una carta de despedida de Jorge Javier Vázquez. ¿Está dejando el presentador a GH antes de que GH le deje a él?